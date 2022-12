Jin de BTS en uniforme militar: así luce el idol tras 10 días en el Ejército

Transcurrieron 10 días desde que Jin de BTS inició su servicio militar. El cantante de k-pop actualmente vive las primeras 5 semanas de entrenamiento básico como parte de su formación en el Ejército. El último 13 de diciembre, todos los integrantes de Bangtan acompañaron al vocalista a la base militar de Yeoncheon. A través del Bangtan Bomb, ARMY fue testigo del momento emotivo para Kim Seokjin y los seis amigos con los que creció y trabajó en unidad por más de diez años.

El viernes 23, en víspera de Noche Buena, la app The Camp actualizó una fotografía de Jin que lo muestra por primera vez con su uniforme militar. La mencionada plataforma online es un servicio de la milicia para mantener informados a los familiares de los reclutas sobre su progreso en el entrenamiento básico.

Jin, integrante de BTS, en el servicio militar. Foto: The Camp

Es usual que también se compartan imágenes grupales de cada batallón. Si el caso se repite con Jin, dichas fotos podrían publicarse en los próximos días. El cantante permanecerá en la base de Yeoncheon hasta que termine su formación básica. Tras su graduación, será asignado a la unidad en la que trabajará por el resto de su servicio militar.

Kim Seokjin, con 30 años de edad, es el primer integrante de BTS que vive la experiencia del servicio militar. Próximamente, Suga podría seguir sus pasos debido a que pronto llegará al máximo de edad para ser convocado. No obstante, prensa coreana especula que el rapero podría ingresar a la modalidad de agente del servicio civil debido a una antigua lesión en el hombro.

Jin de BTS ingresa al servicio militar en 2022. Foto: BIGHIT

Debido a esta sucesión de enlistamientos de los miembros de BTS, la boyband de k-pop podría reunirse nuevamente como OT7 en el 2025. Esa es la meta que expresó el grupo al fandom ARMY. Por ahora, la última performance en vivo de la boyband completa fue el concierto “Yet to come in Busan”, actuación que se transformó en película para ser proyectada en cines de todo el mundo en febrero del 2023.