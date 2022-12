Taehyung graba tema navideño, pero su mascota se robó el show: escucha aquí la canción

Taehyung saludó a ARMY por Navidad con un regalo especial este 2022. El cantante de BTS presentó una impecable versión de “It’s beginning to look a lot like Christmas”, tema clásico de las festividades en estilo de jazz (el favorito de V). El clip publicado en Soundcloud y YouTube coincidió con el aniversario del OST “Christmas Tree” que el artista de k-pop estrenó en 2021 para el drama “Our beloved summer”.

El cover se inspira en la performance de “It’s beginning to look a lot like Christmas” del cantante Michael Bubble. La abundancia de notas graves en la canción luce el tipo de voz barítono de Taehyung, ya que es un rango poco explorado en tracks de k-pop.

Taehyung presentó su versión en la cuenta de Soundcloud de Bangtan y luego compartió en YouTube un video de la grabación del cover. La imagen más memorable en el clip fue ver a Yeontan en los brazos de V.

En el intermedio de la canción, la figura de k-pop le hace mimos a su mascota. Yeontan es el pomeranian que llegó a la vida de V en el 2017; desde entonces, es su compañero de aventuras y el engreído del fandom ARMY.

Los fans de BTS aplaudieron la voz de Taehyung y comentaron así sobre el cameo del pequeño perro de color negro azabache. “Son muy adorables”,“Taehyung bailando con Yeontan al ritmo lento de la música es tan lindo”, escribieron los usuarios en Twitter.