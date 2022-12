¡El concierto “Yet to come in Busan” de BTS llegará a los cines de todo el mundo! El 19 de diciembre, días después de la despedida de Jin por el inicio de su servicio militar, Big Hit sorprendió a los fanáticos con el anuncio de la proyección global en pantalla gigante del último espectáculo musical que el grupo de k-pop Bangtan realizó como septeto antes de entrar en pausa. ¿Cuándo es el estreno? ¿Qué salas pasarán la película? ¿Desde cuándo se podrá comprar boletos?

Celebrado el 15 de octubre de 2022 en el ASAID Main Stadium, “Yet to come in Busan” fue un evento que la popular agrupación realizó en vivo y completamente gratis para apoyar la candidatura de Corea del Sur como sede a la Expo Mundial 2030.

Más de 50.000 personas se dieron cita en el recinto para escuchar a las superestrellas del k-pop interpretando sus grandes hits. Entre estas figuraron 3.000 invitados especiales que fueron ubicados en primera zona (personas claves y familiares).

De la mano de este megaevento, Jimin, Jin, Suga, Jungkook, V, RM y J-Hope también deleitaron a sus ARMY en Perú, México y otro países alrededor del globo gracias a la transmisión en vivo oficial vía Weverse y Naver Now .

Además de reforzar la candidatura de Busan, “Yet to come” fue una despedida entre ARMY y BTS. Dos días después de celebrar el histórico concierto, Big Hit confirmó que los integrantes irían al servicio militar, deber que los obligaba a pausar la carrera musical grupal.

Jin de BTS ingresa al servicio militar en 2022. Foto: BIGHIT

¿Cuándo es el estreno de “Yet to come in Busan” en cines?

De acuerdo al comunicado de Big Hit, agencia de BTS, el estreno de “Yet to come in cinemas” será el 1 de febrero del 2023 en todo el mundo .

¿En qué países se proyectará el concierto “Yet to come in Busan”?

La lista de países que se sumarán al estreno no ha sido revelada al cierre de esta nota. Sin embargo, se espera que Perú, México, Chile, Argentina y más territorios sean incluidos en este evento, como sucedió en otras proyecciones oficiales de BTS.

Entre tanto, se ha confirmado que la proyección contará con planos nunca antes vistos del concierto y que estará disponible en ScreenX, 4DX y 4DXScreen.

Venta de boletos para ver “Yet to come in Busan” en cines

La venta de boletos para ver “Ye to come in Busan” en pantalla grande iniciará en simultáneo a nivel global a la 9.00 a. m. (KST) del 11 de enero . Sin embargo, debes considerar la diferencia horaria de tu país con Corea del Sur.

Venta de tickets de “Yet to come” en Perú, Colombia y Ecuador : 7.00 p. m. del martes 10 de enero.

: 7.00 p. m. del martes 10 de enero. Venta de tickets de “Yet to come” en México, Guatemala y El Salvador : 6.00 p. m. del martes 10 de enero.

: 6.00 p. m. del martes 10 de enero. Venta de tickets de “Yet to come” en Argentina, Chile y Brasil : 8.00 p. m. del martes 10 de enero.

: 8.00 p. m. del martes 10 de enero. Venta de tickets de “Yet to come” en España: 1.00 a. m. del miércoles 11 de enero.