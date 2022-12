Cultura Asiática 20 DIC 2022 | 14:43 h

“BTS, Yet to come” en cines de México: fecha de estreno y venta de boletos para ver el concierto

El último concierto OT7 de BTS llega a las pantallas gigantes de Latinoamérica y el mundo. ¿Qué cines lo proyectarán en México?

"Yet to come" tendrá estreno mundial en cines. Foto: BIGHIT