J-Hope de BTS regresa a Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, pero esta vez para cantar como solista. En vivo desde el Time Square de New York, el popular rapero recibirá a lo grande el Año Nuevo 2023 actuando en esta tradicional y esperada fiesta tras vivir un 2022 cargado de logros, tanto personales como grupales. Su participación en el line up del evento fue anunciada el 15 de diciembre, poco después de la despedida de Jin por el servicio militar.

J-Hope confirmado en Dick Clarck’s New Year's Rockin’ Eve With Ryan Seacrest 2023. Foto: ABC

A mediados de julio, el artista, de nombre real Jung Hoseok, debutó en solitario con “Jack in the box”. Dos semanas después coronó el lanzamiento del álbum con un multitudinario concierto en Lollapalooza 2022, uno de los festivales musicales más importantes de Estados Unidos.

A su lista de logros personales en esta nueva etapa, el también productor sumó su participación en los MAMA 2022. Hobi cerró los Mnet Asian Music Awards y se llevó múltiples premios del evento, el cual fue realizado durante dos días a finales de noviembre en Osaka, Japón.

Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve 2023 se convertirá en el segundo escenario estadounidense de renombre que contará con la participación de J-Hope. ¿Qué canciones formarán parte de su setlist? ¿Qué otros artistas se presentarán y dónde ver en vivo el evento?

Line up de Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve 2023

Además de J-Hope, el evento de Dick Clark con Ryan Seacrest contará con la participación de Duran Duran, el grupo de R&B y pop New Edition y la cantautora estadounidense Jax.

TXT, grupo hermano de BTS por la agencia coreana Hybe, también integra el line up del concierto especial, pero su número será en Disneyland.

Soobin, Hueningkai, Yeonjun, Taehyun y Beomgyu en los AMAs 2022. Foto: AMAs/ABC

¿Qué canciones interpretará J-Hope?

Para sorpresa de ARMY, J-Hope no actuará las canciones principales de “Jack in the box”. Su setlist en este evento incluirá a “= (equal sing)”, “Chicken noodle soup” y “Butter (Holiday remix)”.

Sobre “Chicken noodle soup”, hay expectativa por conocer si el ídolo de k-pop colaborará en el escenario con Becky G para este tema, como sucedió en Lollapalooza.

¿Cuándo y dónde ver en vivo a J-Hope en “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve 2023″?

“Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve 2023″ será transmitido en vivo por la señal de ABC en Estados Unidos, desde las 8.00 p. m. en horario local. De momento, no se ha confirmado live stream oficial.