BTS al borde de las lágrimas: así fue la despedida de Jin para su servicio militar

El 13 de diciembre del 2022 es ahora una fecha clave en la historia de BTS. El último martes por la tarde, en medio del frío invierno en Corea del Sur, Jin abrazó a sus seis amigos y les dijo “hasta luego” al ingresar al servicio militar obligatorio. De esa forma, Kim Seokjin, el mayor del grupo de k-pop, comenzó sus 18 meses reglamentarios en la milicia coreana.

Cuando ARMY ya procesaba la melancolía inevitable por la ausencia del cantante de “The Astronaut”, BIGHIT compartió un video inédito de la despedida de Jin. Las imágenes muestran las reacciones de los chicos y el mensaje del artista a ARMY antes de formarse junto con los demás reclutas de su promoción.

Jin pasará cinco semanas de entrenamiento básico en el Centro de Reclutamiento de la Quinta División de Infantería en la región de Yeoncheon. Esta es una de las zonas más frías de Corea en invierno. Luego de esta fase, será designado a su respectiva unidad de trabajo.

“El look te queda bien porque eres muy guapo”, lo animaban los integrantes de BTS al prepararse para la foto grupal. J-Hope, Suga, RM, Jungkook, Jimin y Taehyung tocaron la cabeza rapada de Jin.

Todos los miembros se tomaron los últimos selfies antes de que Jin vaya a internarse a la base. El vocalista de 30 años terminó de hablar con sus amigos de BTS y corrió a ocupar su lugar en el batallón de novatos.

“Jungkook (el menor del grupo) casi no habló en todo el video”, “Todos tienen los ojos húmedos”, “Puedes ver como Jin tiene un nudo en la garganta”, escribieron los fans en redes sociales.

“Estoy preocupado por Jin hyung porque a él no le gusta el frío, pero sus hermanos menores se unirán a él pronto. No se siente bien despedir a hyung, pero a él le va bien donde quiera que va. Estará bien. Es algo que todos tenemos que hacer, así que ‘¡fighting hyung!’. No te lastimes, mantente saludable y prepárate bien”, expresó RM según traducción de la fanpage @btsinthemoment.

El video también incluye un mensaje de Jin hacia ARMY. “Regresaré bien. Dado que estar saludable es la prioridad, trataré de no lastimarme. Ánimo, ARMY. Tampoco se enfermen ¡Fighting!”.