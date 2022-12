Jin de BTS y un cumpleaños agridulce: idol celebró con ARMY antes de ir al servicio militar

ARMY siempre ha celebrado a lo grande los cumpleaños de los integrantes de BTS. El día de Jin no fue la excepción, sobre todo porque este año el evento tiene un matiz agridulce: es un recordatorio de que faltan pocos días para que Seokjin se enliste en el servicio militar.

Este 2022, Jin cumple 30 años, la edad máxima para cumplir el deber obligatorio de entrenar como soldado de su país. El vocalista planeaba partir en el 2021, pero decidió esperar un poco más para poder participar en shows presenciales junto a ARMY.

En octubre, el mayor de los miembros de BTS debutó oficialmente como solista con el sencillo “The astronaut”, track en el que Jin colaboró con Coldplay. Que mejor forma de cerrar los veinte que estrenar una canción junto a tu ídolo musical. El sueño se cumplió en su máxima expresión durante la presentación en vivo que reunió a Chris Martin y Jin en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Jin, integrante mayor de BTS, fue un invitado especial en el concierto que Coldplay ofreció el 28 de octubre en Argentina. Foto: Hybe

El cumpleaños de Jin

Cada cumpleaños, ARMY espera la transmisión en vivo de sus ídolos. Jin apareció en cámara el 4 de diciembre y mostró los pasteles que recibió de sus amigos.

El idol cantó “Happy birthday” una y otra vez para que todos (incluyendo el staff presente) también entonen el tema. Cabe añadir que Jimin estuvo conectado como espectador del live.

“J-Hope me llamó y cantó ‘The astronaut‘. No me había acordado que era mi cumpleaños y él fue el primero en saludarme”, relató sobre cómo Hobi le contactó a la medianoche.

Al cortar el pastel con la mano, al estilo ninja, Jin hizo reír a los fans. “Entre todas las personas que conozco, soy el más afortunado. Conocerlos a todos ustedes, ARMY, también fue suerte. Estoy tan feliz”, expresó el surcoreano.

En redes sociales, los fans comentaron cómo este día genera sentimientos encontrados. “Estoy tan feliz y a la vez tan triste, porque ya no sabemos hasta cuándo volveremos a tener otra transmisión”, “Gracias Jin por celebrar tu cumpleaños con nosotros”, escribieron los fans.

Jin se enlistará en el servicio militar el martes 13 de diciembre, según un reporte de la agencia coreana de noticias Yonhap.