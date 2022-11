BTS estrenará 2 documentales en Disney Plus: ¿cuándo salen los programas de Bangtan?

El próximo estreno de dos documentales de BTS en Disney Plus se suma al festejo de los fanáticos ARMY por los premios que recibieron sus ídolos en los MAMA 2022. Uno de estos programas estará enfocado exclusivamente en J-Hope, integrante que brilló en solitario durante el segundo día de los Mnet Asian Music Awards.

El 30 de noviembre, en el evento Disney Content Showcase 2022, en Singapur, la plataforma de streaming presentó los contenidos de los famosos coreanos que pronto estarán disponibles en su catálogo. ¿Cuáles son y cuándo serán lanzados?

Presentación del documental de BTS en evento de Disney en Singapur. Foto: Disney

“BTS monuments: beyond the star”

Un emocionante viaje por los nueve años de carrera de “los íconos del pop del siglo XXI”, adelantó Disney.

“BTS monuments: beyond the star”, docuserie de temática musical, llegará al streaming en 2023 como un contenido original y exclusivo. Aunque la fecha no fue confirmada por el momento, se espera que el lanzamiento se concrete durante las celebraciones por el décimo aniversario del grupo.

¿Qué esperar de este programa? Según se anticipó en el showcase, habrá contenido sin precedentes e imágenes inéditas del conjunto. Los famosos coreanos, que se preparan para el segundo capítulo de su historia, también compartirán pasajes de su vida diaria, pensamientos y planes futuros.

Documental de J-Hope en Disney Plus

El documental de J-Hope aún se encuentra en producción; además, no tiene fecha de estreno ni título confirmado. Sin embargo, se adelantó que mostrará a Jung Ho Seok (nombre real) en el contexto del lanzamiento de su álbum “Jack in the box”. El programa incluirá escenas del proceso de producción del disco, la fiesta exclusiva que organizó el ídolo por el estreno y su actuación en Lollapalooza 2022.

“Jack in the box” fue lanzado en junio del 2022 con 10 canciones bajo el brazo y convirtió al rapero en el primer miembro de BTS en debutar como solista.