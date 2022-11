Es el rostro más hermoso del 2022: Taehyung supera a Jin, Cha Eunwoo, Lisa y más en ranking

La lista de reconocimientos para Taehyung de BTS por su belleza continúa creciendo. Ahora, el cantante y actor de 27 años (en edad internacional) se coronó en el primer lugar en Top face of the year: handsome and beautiful 2022, un listado que reúne a los rostros más hermosos de este año, según votación abierta a los fanáticos.

Taehyung en Top face of the year 2022. Foto: Special Awards

Realizado por la plataforma de streaming Special Awards, el sondeo postuló a cientos de celebridades como nominados. V, barítono y visual de Bangtan, se impuso a todos ellos con el 37,05% de los votos.

En el contexto del ranking, el medio coreano Money Today señaló lo siguiente sobre la belleza del ídolo: “La apariencia de V se evalúa como la cristalización de la belleza que abarca no solo una imagen occidental escultórica cercana a la proporción áurea y la misteriosa belleza de Oriente, sino también una línea fascinante donde coexisten la masculinidad y la feminidad, y la belleza juvenil y masculina”.

Muy cerca del también modelo, el top 10 fue copado en su mayoría por ídolos del k-pop. Entre ellos figuraron compañeros del flamante ganador en BTS, así como casi todas las integrantes de BLACKPINK.

Bright Vachirawit y Win Metawin, actores tailandeses y pareja en el hit de los dramas BL, “2gether: The series”, también lograron un puesto en la cima del listado.

Top face handsome and beautiful 2022