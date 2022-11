Las estrellas de la inauguración del Mundial de Qatar 2022 fueron Jungkook, integrante de BTS, y el cantante catarí Fahad Al Kubaisi. Ambos vocalistas interpretaron “Dreamers”, una inspiradora canción creada para la Copa del Mundo. Tras la performance en vivo y el estreno del video musical oficial en el canal de la FIFA, la voz del artista árabe ha llamado la atención de nuevos fans.

En redes sociales, usuarios lamentaban que la estrofa interpretada por Fahad no estuviese incluida en la versión de estudio de “Dreamers”. Para alegría de todos, la canción sí está completa en el MV que se publicó el 22 de noviembre.

PUEDES VER: La ardua preparación de Jungkook dio fruto en la inauguración de Qatar 2022

¿Quién es Fahad Al Kubaisi?

Fahad Al Kubaisi tiene 41 años y además de ser cantante, es un importante productor musical nacido en Doha. Se casó en 2005 y tiene dos hijos.

Antes de priorizar su carrera en la música, se graduó en la carrera de educación física y ciencias del deporte en la Universidad de Qatar. En 2019, Al Kubaisi también grabó “ Ahlan, Ahlan” la canción oficial de la Copa de Naciones del Golfo.

“Amo el género de música deportiva porque muchas personas pueden identificarse con ello. Une a todos, con la música deportiva los fans sienten que trasladas sus emociones con la canción”, expresó Al Kubaisi en una entrevista con la FIFA antes de la apertura de Qatar 2022.

Fahad Al-Kubaisi es embajador de la Copa del Mundo de la FIFA 2022. Foto: FIFA

Aunque Fahad empezó a cantar desde la secundaria, su primer álbum islámico “Jamaal El Rouh” (The beauty of the soul) fue lanzado en 2001. Cuatro años después, publicó su segundo LP de música religiosa.

Posteriormente, lanzó otros proyectos seculares como el álbum “Layesh” (2006) y viró al estilo de música Khaliji. En 2012, Fahad saltó a la fama en Oriente Medio con su cuarto álbum “Tejy Neshaq” que produjo él mismo. Para ese proyecto invitó a otros músicos y poetas locales. Alcanzó el primer lugar en Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes.

Para el 2018, Al Kuibaisi colaboró en el tema “One nation” de la cantautora catarí Dana Al Fardan, canción que expresaba un tributo al país que ahora es anfitrión de la Copa del Mundo.