Jungkook y Qatar 2022, últimas noticias: idol de BTS volvió entre aplausos a Corea

El cantante de BTS Jeon Jungkook destacó en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 el domingo 20 de noviembre. Su esperada puesta en escena fue aclamada por ARMY y fans del fútbol, quienes aplaudieron a “Dreamers”, canción que interpreta para la Copa del Mundo de la FIFA.

Jungkook, de 25 años, bailó y cantó frente a 60.000 asistentes en el estadio Al Bayt junto al artista local Fahad Al Kubaisi. El video oficial de su actuación suma 8 millones de reproducciones.

Jungkook y Qatar 2022: últimas noticias del cantante de BTS 09:50 Misión cumplida Este video registra la alegría de los fans que esperaban a Jungkook, que viajó en un vuelo privado a Corea. El cantante hizo el gesto de patear una pelota imaginaria luego de mostrar la camiseta que le regaló su selección hace unos días. 09:36 Jungkook ya regresó a Corea del Sur Tras completar su misión en Qatar, el cantante de k-pop regresó a Corea del Sur por la noche del 21 de noviembre. Jungkook fue recibido entre aplausos y gritos de emoción, los cuales se hicieron más fuertes cuando él abrió su casaca para mostrar que usaba la camiseta de la selección coreana.

“Dreamers”, canción de Qatar 2022

El track producido por Red One en Katara se suma a otros sencillos de la banda sonora del Mundial de Fútbol 2022 como “Hayya Hayya (Better together)”, “Arhbo”, “The world is yours to take”, “Light the sky” y “Tukoh Taka” (tema representativo del FIFA Fan Festival).

Luego de la performance en vivo de Jungkook, FIFA lanzará el video musical oficial de “Dreamers” que fue filmado en Qatar hace un mes. El MV se estrenará en YouTube el 22 de noviembre.