¿No está satisfecho? Jungkook de BTS se confiesa tras actuar en Qatar 2022

Jungkook de BTS marcó un hito con su actuación en vivo en Qatar 2022. Por primera vez, un artista coreano lideró la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA. Al ritmo de “Dreamers”, la superestrella del k-pop hizo vibrar a 60.000 almas congregadas en el Al Bayt Stadium en Jor y a los miles en todo el globo que siguieron el evento de apertura por televisión y live stream. Lo acompañó en el escenario el artista catarí Fahad Al Kubaisi.

Jungkook y el intérprete catarí Fahad Al Kubaisi en la inauguración de Qatar 2022. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Después de concretar sin inconvenientes el número musical del show, evento que también contó con la presencia del actor Morgan Freeman, el ídolo de 25 años se conectó en vivo por la plataforma Weverse.

Además, compartir detalles del encuentro que tuvo con la selección de Corea del Sur, JK reveló su sentir sobre su actuación para el torneo de fútbol más importante a nivel internacional.

¿Qué dijo Jungkook tras la inauguración de Qatar 2022?

El intérprete de “Still with you” comenzó el en vivo confesando el nerviosismo que lo acompañó. Acto seguido, entró en detalles sobre el aprendizaje de la coreografía.

“Aprendí el baile después de venir aquí y el coro de la última parte me lo grabé el día anterior. El resto lo vi en un video y luego agregué algo de mi propio sabor”, explicó. Agregó que pudo adaptarse bien a la diferencia horaria porque durmió 10 horas de camino a Qatar.

El integrante más joven de BTS aseguró que ensayó todas las noches después de bañarse “solo imaginando el concierto”. Pese a ello, y a que su actuación fue celebrada en todo el mundo, el ídolo confesó no sentirse del todo a gusto. “No creo que pueda decir que estoy completamente satisfecho”, alegó.

No obstante, hizo énfasis en el resultado final de la experiencia. “Pero creo que es algo bueno que pude disfrutarlo y todo salió bien”, concluyó.

¿Qué pasó entre Jungkook y la selección de Corea del Sur?

Antes de la performance, el encuentro de JK con la selección de su natal Corea del Sur alborotó las redes sociales.

Sobre la reunión, el también intérprete de “Still with you” detalló en el live stream: “En lugar de estar nervioso por el escenario, creo que estaba más nervioso por conocer a los atletas. Cuando estaba con los jugadores no quería usar su tiempo de práctica, así que les dije que se mantuvieran a salvo y no se lastimaran, y luego recibí un uniforme”.