El estadio Al Bayt de Al Khor en Qatar 2022 es sede del primer partido del Mundial y su respectiva ceremonia de inauguración. El despliege de baile, luces y música fue encabezado por Jungkook, integrante de BTS que colaboró con el cantante catarí Fahad Al Kubaisi.

“Dreamers” es la nueva canción del Mundial, que en su edición 2022 ha preferido agrupar a toda la música alusiva al torneo en un soundtrack oficial. El video musical del tema interpretado por el artista coreano será publicado en días posteriores.

El escenario de la Copa del Mundo fue visto por 60.000 personas en vivo y otros millones a través de la televisión. Así, el exfutbolista argentino Sergio Agüero compartió su reacción a la presentación del astro de la música k-pop.

“¡Baila bien este, eh!”, escribió en su cuenta de Twitter. El post del popular Kun fue celebrado por ARMY en Latinoamérica, quienes expresaron su orgullo por el desempeño de su artista favorito.

Sergio Agüero comenta la actuación de Jungkook. Foto: captura Twitter

El exseleccionado argentino adjuntó un video de la performance de Jungkook mientras era rodeado por bailarines en el centro del estadio Al Bayt.

El 'Kun' también comentó la publicación oficial de FIFA. Foto: captura/fifaworldcup

Jungkook habla sobre “Dreamers” en Qatar 2022

Luego de su esperada presentación en la inauguración del Mundial, el cantante coreano activó una transmisión en vivo para agradecer el apoyo de los fanáticos de BTS.

Jungkook dijo que no estaba al 100% satisfecho con su actuación. “De todas formas, estoy feliz de que no cometí errores y salió todo bien. Gracias a ustedes tuve fuerza y logré terminarlo bien. Los demás miembros (de BTS) me animaron mucho. ¡Gracias!”, expresó vía Weverse Live.