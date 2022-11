Jin de BTS: ¿cuándo y dónde iniciaría su servicio militar?

Jin continúa con los preparativos para su servicio militar. Tras culminar las promociones de su debut en solitario con el single “The astronaut”, el cual estrenó en vivo en un concierto de Coldplay en Argentina, Kim Seokjin se convertirá en el primer integrante de BTS en prestar funciones a la milicia en Corea del Sur, deber de carácter obligatorio para los varones del citado país.

¿Qué se sabe sobre la fecha de su enlistamiento? ¿Se conoce cuál es la base a la que ingresará? Conoce en esta nota detalles sobre la conscripción del famoso coreano.

Anuncio del servicio militar de BTS

Comenzando por Jin, los chicos de BTS realizarán el servicio militar como todo varón surcoreano y con base en sus planes individuales. Así lo anunció Hybe el 17 de octubre, luego del multitudinario concierto “Yet to come in Busan”.

Sobre la conscripción del Bangtan de mayor edad, en ese entonces precisó que el proceso iniciaría tan pronto el artista culminase la promoción de su debut en solitario con “The astronaut”, a finales del citado mes.

Jin solicita cancelar la postergación de su enlistamiento

El 4 de noviembre, exactamente un mes antes de su cumpleaños número 30, Seokjin presentó la solicitud para ‘cancelar la postergación de enlistamiento’ a la oficina de administración del personal militar, conforme Yonhap News.

Recordamos que dicho beneficio permite que los chicos de BTS aplacen el inicio del deber hasta los 30 años, mientras que la edad límite para los ciudadanos normalmente es de 28.

Jin de BTS en la cuenta regresiva al estreno de "The astronaut". Foto: Hybe

Realizaría el servicio activo

Aunque Hybe no ha confirmado la modalidad, desde Corea del Sur se difunde que Jin realizaría el servicio como soldado activo del Ejército debido a su edad.

“El alistamiento de Jin en el Ejército se deberá al límite de edad para la solicitud entre las ramas de las Fuerzas Armadas en virtud de la Ley del Servicio Militar. De acuerdo con el estatuto actual, es posible postularse para la Marina, la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina hasta los 28 años, pero, si supera los 29, solo es posible el apoyo al Ejército”, explica el medio coreano Munghwa en un artículo publicado el 14 de noviembre.

De acuerdo a lo mencionado, la superestrella del k-pop prestaría funciones durante 18 meses como mínimo.

Jin, integrante de BTS, esperará notificación para iniciar entrenamiento básico. Foto: composición Naver/BIGHIT

¿Cuándo ingresa Jin al Ejército?

El medio coreano citado también precisó que estaría incoporándose a mediados de diciembre. “Teniendo en cuenta que el cumpleaños de Jin es el 4 de diciembre, se alistará ese mes a más tardar”, agregó Munghwa.

¿En qué base Jin realizará su servicio militar?

El lugar tampoco ha sido confirmado por la empresa de BTS. Sin embargo, debido a una conversación que Jin tuvo con ARMY en Weverse, se espera que se aliste en el campo de entrenamiento de primera línea en el norte de Gangwon-do, zona fronteriza y el frente principal en caso de guerra.