BTS en los GRAMMY 2023: grupo de k-pop vuelve a ser nominado en más de una categoría

¡Army celebra! Luego de que se revelara que el cantante de BTS será parte de la apertura del Mundial de Qatar 2022, las buenas noticias no paran. Los nominados a los premios Grammy 2023 fueron anunciados y el grupo surcoreano BTS logró estar en dos categorías.

Durante el último año, el grupo de k-pop sacó sencillos como “Yet to come” y “Bad decisions”, con Benny Blanco y Snoop Dogg. ¿Fueron nominados por algunas de estas canciones? Entérate en esta nota.

BTS en los Grammy 2023: ¿en qué categorías fueron nominados?

BTS competirá en dos categorías en los Grammy 2023. El grupo k-pop fue nominado a m ejor performance dúo/banda y pop por su colaboración con Coldplay en “My universe”, así como a mejor video musica l por el video de “Yet to come”.

Así, el grupo competirá con artistas como Camila Cabello, Ed Sheeran, Post Malone, Doja Cat, Adele, Abba, Taylor Swift, Kendrick Lamar, entre otros.

Hace unos días la 'army' de BTS ganaron como mejor fans en los MTV EMAs. Foto: captura de Facebook/ MTV EMA

Nominados a mejor performance dúo/banda y pop

“Don’t shut me down,” Abba

”Bam bam,” Camila Cabello, con Ed Sheeran

”My universe,” Coldplay y BTS

”I like you (a happier song),” Post Malone y Doja Cat

”Unholy,” Sam Smith y Kim Petras

Nominados a mejor video musical

“Easy on Me,” Adele

“Yet to come,” BTS

“Woman,” Doja Cat

“The heart part 5,” Kendrick Lamar

“As it was,” Harry Styles

“All too well: the short film,” Taylor Swift

¿BTS fue nominado a Álbum del año?

La boyband también habría sumado otra categoría más si se considera que “Music of the spheres” de Coldplay está compitiendo como finalista de Álbum del año.

Según la descripción de la Recording Academy, el trofeo de dicha categoría se presenta al artista, a los artistas invitados, compositores de nuevo material, productores, ingenieros de grabación, mixers e ingenieros de masterización.

BTS aparece en los créditos de “Music of the spheres” por haber sido invitados en el single “My universe”; también se menciona a la rapline como acreditados en composición.