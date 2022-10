Tras lanzar la canción “The Astronaut”, este 28 de octubre, Jin inició una transmisión en vivo desde Argentina para hablar con ARMY sobre el single álbum con el que se despide (temporalmente) de la vida artística. Como se recuerda, el integrante de BTS ingresará al servicio militar en los próximos meses.

Vestido con la pijama que diseñó para ARMY, el cantante de “Super tuna” realizó el unboxing de las copias físicas de “The astronaut”. Jin luego tocó el tema de su enlistamiento militar, tópico al que llamó ‘Voldemort’, por lo complicado que es hablar de ello.

Jin celebra el lanzamiento de su álbum "The Astronaut". Foto: captura VLive

Según Seokjin, BTS pudo comenzar el proceso de enlistamiento al completar su álbum BE a finales del 2020. Sin embargo, luego vino “Butter” y “Permission to dance”, y no deseaban irse sin volver a tener un concierto presencial, algo que fue restringido por dos años por la pandemia.

“Y luego del concierto, surgió lo de los Grammy. Me dije, ‘okay, después de terminar esto iremos’. Luego apareció lo de la World EXPO...”, narró el cantante.

La idea de Jin era irse en junio y ya tenía la aprobación de la agencia. Por ello, cuando hablaron de las actividades individuales en el Bangtan Dinner, los idols estaban aludiendo indirectamente a la etapa del servicio militar.

Cena de BTS: los integrantes de Bangtan invitan a ARMY a ver el estreno de este contenido. Foto: BIGHIT

Jin prefería enlistarse en ese mes pues era verano en Corea del Sur, y era más favorable que hacerlo en diciembre pues no le agrada el frío. El idol meditó mucho si debía seguir con su plan o dejarlo de lado para llegar al concierto en Busan.

“Los miembros me pidieron que hiciera el concierto porque no habíamos podido tener shows con las voces del público en Corea. Así que, para ser cortés con los fans, decidí esperar”, explicó el artista.

Jin también decidió revelar los planes de enlistamiento después del show en Busan porque no quería que ARMY estuviese triste o llorando en el concierto.

“Es un alivio que los fans no tuvieran que vivir un concierto lleno de lágrimas. Recibí críticas (por retrasar su enlistamiento), pero creo que estoy satisfecho”, concluyó.