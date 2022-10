Jin de BTS: ¿quién es Wootteo y cómo se relaciona a su debut con “The astronaut”?

Un misterioso personaje ha aparecido en la cuenta regresiva al debut de Jin de BTS como solista con el single “The astronaut”. Llamado Wootteo, el viajero animado del espacio exterior suscita múltiples incógnitas en los fanáticos ARMY. Tanta es la intriga en torno al personaje que incluso el integrante de Bangtan J-Hope preguntó: “¿Quién es él?”.

Jin y su debut como solista

Kim Seokjin reveló en “Yet to come in Busan”, concierto gratuito brindado por BTS el 15 de octubre, que sería el siguiente integrante del grupo en lanzar su proyecto musical en solitario después de Hobi.

Dos días después, el 17, Hybe confirmó el servicio militar de los siete integrantes. El primero en ingresar al Ejército como manda la ley en Corea del Sur será Jin, el mayor y visual de la aclamada boyband del k-pop.

La fecha de enlistamiento del ‘Mr. Worldwide Handsome’ no fue confirmada con exactitud. En cambio, la agencia precisó que iniciará el proceso “tan pronto como concluya las actividades para su lanzamiento como solista a fines de octubre”.

Jin: detalles sobre el proyecto individual del cantante de BTS. Foto: BIGHIT

“The astronaut” de Jin

Los detalles del single llegaron minutos después. A nueve años de su debut como miembro de BTS, Jin comenzará de forma oficial su carrera en solitario el 28 de octubre (KST) del 2022, con el lanzamiento de “The astronaut”.

Imágenes y videos teasers de la canción coescrita por el ídolo junto a Coldplay adelantan que está ligada a solos previos del famoso coreano, como “Moon”. En el concepto destacan los elementos del espacio, así como las referencias a ARMY y BTS.

Wootteo: ¿quién es?

En medio de la emoción por la llegada de “The astronaut”, los ARMY descubrieron una cuenta que entró en actividad en Instagram bajo el ID ‘Wootteo’ desde que el ídolo dio la noticia de su debut.

La primera publicación de este usuario fue la imagen de un astronauta animado que vestía trajo blanco y llevaba coletas. Dicho post llamó a la curiosidad de los fanáticos por su innegable similitud con la primera actualización que hizo Jin en su cuenta personal en Instagram, en diciembre del 2021.

Wootteo, personaje relacionado al debut de Jin como solista. Foto: captura Instagram

Jin en el backstage de "Permission to dance on stage" en Los Ángeles. Foto: Hybe

Posteriormente, en @woottae se fueron cargando más fotos del astronauta, así como contenido nunca antes visto de Jin. En últimas actualizaciones, la cuenta reveló un video de Jin en el estudio de grabación y fotos del ídolo junto al viajero espacial animado. Además, el rostro de Woottae acompaña hashflags relacionados con el lanzamiento de “The astronaut”.

Con todo ello, aún se desconoce exactamente cuál es la participación de esta figura en el debut de Jin. Al respecto, fans teorizan que serían el protagonista del mundo conceptual presentado en el single y que representaría al ídolo que dejará a ARMY temporalmente para servir al Ejército de su país.