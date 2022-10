BTS no se iría del todo: podrían actuar en eventos durante su servicio militar

Aunque los integrantes de BTS irán al servicio militar, los fanáticos ARMY podría verlos juntos antes del 2025 en el escenario de nuevo. Luego de que Big Hit confirmara que las superestrellas del k-pop ingresarán al Ejército como lo estipula la ley para los varones de Corea del Sur, un portavoz del Ministerio de Defensa del citado país reafirmó la posibilidad de que Bangtan pueda seguir actuando durante su período en la milicia.

BTS rumbo al Ejército

Los fanáticos de BTS esperaban para diciembre del 2022 la respuesta oficial respecto a la exención u otro beneficio que las autoridades discutían dar a los siete ídolos por el aporte invaluable que han hecho a su país. De acuerdo al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, a fines de año habría una solución al debate que tenía en vilo a seguidores y empresas desde hace meses.

Se cree que concierto de BTS en Busan fue su última performance grupal antes de separarse temporalmente por el servicio militar. Foto: BIGHIT

Sin embargo, luego de concretar con éxito el concierto gratuito “Yet to come in Busan” —actividad de alcance global en apoyo a la candidatura de la citada ciudad coreana para ser sede de la Expo Mundial 2030—, Big Hit confirmó que los amados ídolos estaban en camino a su enlistamiento.

Comenzando con Jin, los siete integrantes de Bangtan iniciarán el servicio militar según la disponibilidad de sus respectivos horarios individuales. De acuerdo a ello, su regreso como grupo completo estaría proyectado para el 2025.

Jin recibió el sobrenombre de "Worlwide handsome" por ser uno de los visuales de k-pop más populares de su generación. Foto: fansite/BIGHIT

Los chicos de BTS podrían actuar durante el servicio militar

En el comunicado de Hybe se fijó el regreso de BTS como grupo completo para algún momento del 2025, pero, poco después, un portavoz del Ministerio de Defensa sostuvo la posibilidad de que puedan estar juntos en eventos antes de lo esperado, escenario que puso en mesa la cabeza de dicho gabinete a principios de agosto, cuando mencionó que Bangtan podría tener permisos especiales para actuar en el extranjero incluso en sus días de reclutas.

En una sesión informativa regular realizada el 18 de octubre, Moon Hong Sik abordó sobre el enlistamiento de los idols: ”Le brindaremos la oportunidad al grupo de participar en eventos nacionales para el interés público o cualquier evento que se celebre por interés nacional si así lo desean“.

El vocero agregó: “Todavía sé que a algunos soldados que se han alistado en el Ejército también se les ofrece esa oportunidad si está disponible”.

Sobre el último punto mencionado, cabe precisar que no es raro ver a los idols del k-pop actuando durante el servicio militar; no obstante, no lo han hecho con sus respectivos grupos completos y sus performances han estado limitadas al ambiente castrense (banda militar, musicales del Ejército, etc.).

Otro punto importante a considerar es que, por ley, a los reclutas no se les paga por dichas actividades artísticas (ellos solo pueden percibir la mensualidad que les corresponde por rango). En ese sentido, si los idols de BTS actúan en el contexto del enlistamiento, lo estarían haciendo gratis.