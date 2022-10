BTS irá al Ejército: ¿cuándo inician el servicio militar los idols y cuándo regresan?

El servicio militar obliga a BTS a despedirse de los escenarios temporalmente. Desde finales de este año, Jin vestirá el uniforme castrense para prestar funciones al Ejército de Corea del Sur, como dicta la ley en su tierra natal. Aunque las autoridades surcoreanas fijaron para diciembre del 2022 su respuesta oficial al debate sobre el enlistamiento de los idols, tras el concierto “Yet to come in Busan”, los famosos anunciaron mediante la agencia Big Hit que sí “cumplirán con su deber al servicio del país al que llaman hogar”.

¿Cuándo inicia Jin el servicio militar?

Como integrante mayor, Jin toma la batuta para dar inicio al ciclo militar de BTS. ¿Cuándo ingresa al Ejército? ¿Cuándo retoma la vida artística? La fecha exacta del enlistamiento no ha sido confirmada por Hybe, pero está proyectada para mediados de noviembre del 2022.

Dicho estimado tiene su fundamento en dos datos importantes. El primero, ubicado en el comunicado de Big Hit, indica que Kim Seokjin comenzará la vida castrense tras culminar las promociones de su debut en solitario, proyecto que llegará a finales de octubre con el lanzamiento de “The astronaut”.

El segundo punto a considerar es que la superestrella del k-pop habría pedido la anulación del beneficio que le permitía aplazar el servicio militar hasta cumplir los 30 años en edad internacional. Debido a que alcanza las tres décadas de vida a inicios de diciembre, no podría posponer más allá de dicha fecha el cumplimiento del deber.

¿Cuándo se van al Ejército los otros integrantes de BTS?

Por el momento tampoco se sabe con exactitud cuándo irán los otros chicos de BTS al Ejército. Lo único oficial es que Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se unirán a la milicia después de cumplir sus respectivas agendas individuales, al igual que Jin.

El 17 de octubre, Big Hit confirmó que los integrantes de BTS cumplirán el servicio militar como todo ciudadano coreano. Foto: composición LR/Naver

¿Cuándo vuelve BTS?

Mientras reina la incertidumbre respecto al inicio del enlistamiento, ya se conoce que BTS regresará como grupo de siete en 2025. En tal sentido, la espera de los ARMY por ver al septeto durará tres años en promedio.