BTS: Coldplay participaría en debut como solista de Jin, según prensa coreana

Jin de BTS lanzará su primer single álbum como solista y la gran sorpresa sería la participación de Coldplay, según dio a conocer la prensa coreana el 18 de octubre. De acuerdo con 10Asia, la banda británica tendría créditos en la canción del primer integrante de Bangtan que ingresará al servicio militar.

El mismo día, la agencia BIGHIT confirmó que el debut en solitario de Jin se realizará a finales de octubre. No obstante, la compañía evitó dar más información sobre la posibilidad de que Chris Martin haya participado como compositor en el proyecto musical.

“Los detalles exactos, como la fecha y colaboración, serán revelados después. Pedimos su comprensión”, comentó BIGHIT Music.

Coldplay fue invitado especial de BTS en un concierto en los Estados Unidos. Foto: fansite

Antes de comunicar su enlistamiento en el servicio militar, Jin reveló en el concierto “Yet to come in Busan” que pronto lanzaría un single, en línea con los debuts solistas de BTS.

“Luego de J-Hope, voy a lanzar mi álbum. No es algo muy grande, sino un sencillo. Tuve la oportunidad de contactarme con alguien que me gusta mucho y estaré lanzando una canción”, expresó Jin.

Jin durante el concierto "Yet to come" en Busan. Foto: BIGHIT

BTS colaboró con Coldplay en el 2021, en el tema “My universe”, que forma parte del álbum “Music of the spheres” de la banda de rock. Ambos grupos musicales se reunieron y quedó una postal del recuerdo para Kim Seokjin.

El intérprete de “Moon” es un gran admirador de Coldplay y Chris Martin le regaló su guitarra en un encuentro de las dos bandas. Fans se preguntan si el debut solista de Jin concretará una nueva interacción entre las dos estrellas internacionales.

“The Astronaut” de Jin

A la medianoche del 19 de octubre (KST), BIG HIT reveló el título que será parte del debut como solista de Jin. “The Astronaut” será lanzado el 28 de octubre.