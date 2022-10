Jin se despide temporalmente del escenario con un sencillo musical. El 17 de octubre, BIGHIT Music confirmó que todos los miembros de BTS sí cumplirán el servicio militar y Kim Seokjin será el primero en enlistarse. Según las proyecciones de la agencia de k-pop, el grupo se reuniría completamente en el 2025.

El anuncio fue hecho tras el concierto “Yet to come in Busan”, el cual podría convertirse en la última presentación en vivo de BTS como OT7 antes de que sus integrantes pongan pausa a su carrera musical para vestir el uniforme militar por 18 meses como mínimo.

¿Qué pasó con el servicio militar de BTS?

El servicio militar de BTS se había convertido en un tema de debate luego de que, en junio del 2021, políticos en Corea del Sur presentaran propuestas para eximir a los integrantes de dicho deber. Por meses, esta discusión no tuvo conclusión definitiva.

BTS: ministro de Defensa mencionó decisión sobre servicio militar de idols. Foto: Newsis

Mientras agentes de la industria musical defendían que BTS había ganado méritos suficientes para recibir el beneficio de exención del servicio activo, el Ministerio de Defensa se mostró en contra con el argumento de posible desigualdad.

Por el momento, se desconoce si, durante el servicio militar de cada integrante, se aplicará algún tipo de beneficio, como la idea de que puedan seguir dando conciertos a pesar de estar en actividad como soldados o servidores civiles.

¿Cuándo va Jin al servicio militar?

Gracias a una modificación en 2020 a la Ley del Servicio Militar en Corea del Sur, los artistas de k-pop que hayan sido condecorados por el Gobierno por mérito internacional podían postergar su enlistamiento hasta los 30 años. De forma regular, los varones deben registrarse para dicha labor a los 28.

BTS cumplía con el requisito mencionado, pues recibió la medalla respectiva en el 2018. Por ello, Jin había solicitado postergar su ingreso a la milicia hasta diciembre del 2022.

Los siete integrantes de BTS esperan por una resolución sobre su ingreso al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Foto: composición La República / TIME Magazine / AFP

Kim Seokjin nació el 4 de diciembre de 1992 , por lo que este año llegaba al límite si es que BTS no recibía la comentada excepción. Según el comunicado de BIGHIT, el idol revocará su solicitud de retrasar el reclutamiento apenas termine las promociones de su single álbum como solista “a finales de octubre”.

Aunque todavía no hay fecha exacta del ingreso al Ejército, se deduce que sería a mediados de noviembre en promedio. El día sería revelado apenas el idol reciba la notificación de enlistamiento de parte de las autoridades.

Cabe notar que el servicio militar activo en Corea dura 18 meses en promedio. Si el recluta tiene un problema de salud que le impide un buen desempeño físico, es designado como servidor civil y el tiempo que dura esta modalidad es de 24 meses.

El lanzamiento solista de Jin

Durante el concierto de Busan, Jin confirmó que pronto lanzaría un single álbum como proyecto individual. ARMY todavía espera la fecha exacta en que este proyecto verá la luz, dato que llegaría pronto.

El 20 de octubre, se estrena el episodio de Jin en el programa de entrevistas de Lee Youngji. Este espacio es visitado por artistas cuando están publicitando alguna actividad.