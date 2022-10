El 17 de octubre, la agencia BIG HIT puso fin a meses de incertidumbre sobre el futuro de la boyband de k-pop liderada por RM. Los siete integrantes de BTS cumplirán el servicio militar obligatorio, deber establecido por ley para todo ciudadano de Corea del Sur. El primero de ellos en partir al cuartel de entrenamiento será Jin, quien es el mayor del septeto.

Según el comunicado público del sello musical, Kim Seokjin cancelará la solicitud que aplazaba su servicio militar hasta diciembre del 2022. El cantante que nació en 1992 se enlistará a mediados de noviembre a más tardar ; es decir, ya no esperará a cumplir 30 años en edad internacional.

La despedida temporal de Jin será marcada por el lanzamiento de su primer sencillo musical oficial como solista, proyecto que llegaría al público a finales de octubre , según se deduce del texto compartido por BIG HIT.

Después de Jin, todos los demás integrantes también cumplirán el servicio militar según vayan culminando sus actividades individuales. La empresa proyecta que el próximo comeback grupal de BTS se realice en 2025.

BTS en concierto "Yet to come in Busan" en vivo. Foto: captura Naver Now

El anuncio de este paso trascendental en la carrera de BTS se da después de su multitudinario concierto “Yet to come in Busan”, evento que reunió a miles de ARMY en dicha ciudad de Corea del Sur y que también fue transmitido gratis por internet.

Comunicado completo de BIG HIT sobre el servicio militar de BTS

BTS irá al servicio militar: comunicado de BIGHIT Music. Foto: HYBE/BIGHIT Music

Traducción al español:

“BIG HIT se enorgullece en anunciar que los miembros de BTS están avanzando con los planes de cumplir su servicio militar. Después del fenomenal concierto para apoyar la candidatura de Busan para la EXPO Mundial 2030, y como cada integrante trabaja en proyectos en solitario, es el momento perfecto y los miembros de BTS se sienten honrados en servir (en el Ejército)”.

“Desde la creación de BTS hace más de 10 años, la banda ha alcanzado el éxito internacional, batido récords y catapultó al k-pop a la estratósfera mundial. BIG HIT Music se ha enfocado en el momento en que sería posible respetar las necesidades del país y que estos jóvenes sanos sirvieran junto con sus compatriotas. Ese momento es ahora”.

Se cree que concierto de BTS en Busan fue su última performance grupal antes de separarse temporalmente por el servicio militar. Foto: BIGHIT

“Jin iniciará el proceso tan pronto como concluya las actividades para su lanzamiento como solista a fines de octubre. Luego seguirá el protocolo de enlistamiento del gobierno coreano. Otros miembros del grupo planean realizar su servicio militar en base a sus propios planes individuales, tanto la compañía como los miembros de BTS esperan reunirse como grupo en 2025 aproximadamente, tras cumplir su servicio”.

“Con el lanzamiento de su primer álbum de antología a principios de este año, se abrió el camino para que los miembros tomen tiempo de explorar proyectos individuales. Como parte de la familia HYBE apoyamos y alentamos a nuestros artistas, y estamos más que orgullosos ahroa que cada uno tendrá tiempo para explorar sus intereses únicos y cumplir con su deber al servicio del país al que llaman hogar”.

“‘Yet to come (The most beautiful moment)’ es más que una pista de su último álbum. Es una promesa de que hay mucho más por venir en los próximos años de BTS”.