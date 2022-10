El próximo debut en solitario de un idol de BTS queda en manos de Jin. En el histórico concierto “Yet to come in Busan”, realizado la noche del sábado 15 de octubre (KST), el Bangtan boy de mayor edad anunció que será el siguiente integrante del grupo en publicar su proyecto como solista tras el lanzamiento del álbum “Jack in the box” de J-Hope.

El camino de Jin hacia su debut en solitario

Kim Seokjin debutó como vocalista de la boyband del k-pop BTS en 2013. Desde ese entonces, el artista ha mostrado su virtuosa voz en las canciones grupales, aunque las líneas para él han sido pocas en comparación a los otros integrantes de la vocal line. También pudo dar a conocer su talento en solos como “Moon”, “Abyss”, “Epiphany” y el carismático tema “Super tuna”.

Sin embargo, no hubo señales de su debut en solitario hasta que, en el noveno año de la carrera del septeto, se anunció que cada uno de los miembros comenzarían finalmente sus carreras oficiales como solistas. En ese contexto, J-Hope fue el primero en dar el gran paso con la publicación del álbum “Jack in the box” en julio del 2022.

Álbum de Jin: ¿cuándo sale?

A tres meses de “Jack in the box”, Jin dio la noticia de su solo en “Yet to come in Busan”. Durante el discurso de despedida de BTS, el idol mencionó lo siguiente: “He estado filmando algunas cosas y habrá más en el futuro, así que deseo que lo esperen con ansias. Mi álbum saldrá después del de J-Hope”.

Kim Seokjin, su nombre real, precisó que el proyecto será un single y que contará con una colaboración junto a “alguien que realmente adora”. No entró en mayores detalles del contenido; sin embargo, por el formato del álbum (sencillo), ARMY puede esperar entre una y tres canciones nuevas de su ídolo.