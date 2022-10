No hay excusa para no ver el concierto de BTS “Yet to come in Busan” en vivo online. Al igual que el evento presencial en el ASAID Main Stadium, el live streaming oficial estará disponible completamente gratis para fans de las superestrellas k-pop y el público en general. Tres plataformas se encargarán de la transmisión en tiempo real. Una de estas es Weverse.

Si quieres vivir la experiencia de “Yet to come in Busan” por dicho sitio, te contamos cómo crear un usuario para que tengas acceso al live de esta actividad que promocionará la Expo Mundial 2030 Busan.

¿Qué es Weverse?

Weverse es una plataforma creada por Hybe, la agencia matriz de Big Hit, con el propósito de facilitar la interacción entre los artistas y sus admiradores. Además de alojar contenido multimedia, tras la fusión con V Live permite que las estrellas puedan conectarse en vivo.

Links para descargar Weverse

El aplicativo de Weverse es compatible con sistemas iOS y Android. Puedes descargarlo completamente gratis en Apple Store y Google Play, respectivamente.

Link para descargar Weverse iOS: AQUÍ

Link para descargar Weverse en Android: AQUÍ

Weverse en la web

También puedes disfrutar de este espacio mediante la web. A continuación, el link para entrar al portal de Weverse: AQUÍ.

Los chicos de BTS realizarán este evento gratis como embajadores de la Expo Mundial 2030 Busan. Foto: composición LR/Hybe

¿Cómo crear una cuenta en Weverse?

Crea tu cuenta paso a paso. Cabe precisar que Weverse no tiene versión en español, por el momento. Sin embargo, desde la web puedes configurar la traducción automática.

Descargar el aplicativo o entra a la website de Weverse.

Dale clic a ‘sing in’.

Regístrate con tu ID en Twitter o Apple, o con tu correo electrónico de Google.

Acepta los términos y condiciones más la oferta de alertas y promociones. De esta manera, ya habrás creado tu usuario.

Cómo crear cuenta en Weverse para ver gratis en vivo "Yet to come in Busan", el concierto de BTS. Foto: captura de Weverse

Cómo crear cuenta en Weverse para ver gratis en vivo "Yet to come in Busan", el concierto de BTS. Foto: captura de Weverse

Cómo crear cuenta en Weverse para ver gratis en vivo "Yet to come in Busan", el concierto de BTS. Foto: captura de Weverse

¿Cómo ver el live streaming de “Yet to come in Busan” de BTS por Weverse?

Ahora, lo que debes hacer es unirte a la comunidad de BTS en Weverse. Si estás en la web, presiona el logo de la plataforma y dale clic al ícono de la boyband en la relación presentada de artistas. Una vez realizados estos pasos, deberás colocar el nickname con el que deseas ser miembro de la colectividad.

Cuando ya tengas tu nombre, dirígete a la sección live ubicada en la barra superior. En esta división podrán a disposición el live streaming oficial cuando sea el momento indicado de ver a los famosos coreanos interpretando “Dynamite”, “Butter”, “Save me”, “Idol” y más canciones de su repertorio.

Mientras tanto, puedes ver otros contenidos de BTS, como el live que el integrante Jimin hizo en su cumpleaños.

Cómo crear cuenta en Weverse para ver gratis en vivo "Yet to come in Busan", el concierto de BTS. Foto: captura de Weverse

Cómo crear cuenta en Weverse para ver gratis en vivo "Yet to come in Busan", el concierto de BTS. Foto: captura de Weverse

Cómo crear cuenta en Weverse para ver gratis en vivo "Yet to come in Busan", el concierto de BTS. Foto: captura Weverse

Cómo crear cuenta en Weverse para ver gratis en vivo "Yet to come in Busan", el concierto de BTS. Foto: captura de Weverse

Horarios por países para ver el concierto de BTS “Yet to come in Busan”

El concierto “Yet to come in Busan” iniciará a las 6.00 p. m. del sábado 15 de octubre (KST). Revisa, en este listado, los horarios ajustados al reloj en tu país.