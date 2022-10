BTS vs. Coldplay en los AMAs 2022: ¿cuántas nominaciones tiene Bangtan y cómo votar?

La participación de BTS en los AMAs 2022 es una de las más esperadas. Por ello, en esta nota conoce cuántas nominaciones lograron para la edición 50 de los American Music Awards. Además, en qué categoría se enfrentan los Bangtan Boys a sus amigos de Coldplay.

BTS en los AMAs

Jin, Jimin, Jungkook, V, Suga, RM y J-Hope han figurado como nominados a los American Music Awards desde el 2018. Con el voto de sus fans, las superestrellas del k-pop lograron ganar cada uno de los premios que disputaban. Al 2021, sumaron nueve trofeos de los AMAs.

BTS en los American Music Awards 2021. Foto: Vogue

Nominaciones de BTS en los AMAs 2022

Mejor dúo o grupo de pop en los AMAs 2022

Este año, los famosos coreanos participan en dos segmentos de los AMAs. El primero de estos es el de mejor dúo o grupo de pop favorito. Aquí compiten contra sus amigos de Coldplay, con quienes lanzaron la exitosa colaboración “My universe” en 2021. También entran en esta competencia Imagine Dragons, Måneskin y One Republic.

Artista del k-pop favorito de los AMAs 2022

No podían faltar en la nueva categoría que presentan los American Music Awards. Además de BTS, aspiran a ganar esta presea los grupos BLACKPINK, SEVETEEN, TWICE y TXT.

Como dato curioso, todas estas agrupaciones también miden fuerzas en el segmento de mejor k-pop en los MTV EMA 2022, evento que anunció sus nominaciones horas antes que los AMAs.

¿Cómo votar por BTS en los AMAs 2022?

Los AMAs 2022 ponen a disposición dos métodos de votación: mediante la web y por Twitter. Sin embargo, por el momento solo puedes apoyar a Bangtan en dúo o grupo pop favorito. La sección de k-pop estará disponible desde el 1 de noviembre.

Vota por BTS en la web de los AMAs 2022

Para apoyar a los Bangtan Boys por website, debes dirigirte a la votación disponible en el portal de los AMAs (AQUÍ) e iniciar sesión. Si aún no posees un ID, puedes crearlo con tu usuario de Twitter o Facebook.

Después de verificar tu identidad, entra a la categoría que disputa BTS, dale clic al botón de ‘votar’ y confirma tu elección para validar el punto.

BTS y Coldplay buscan ser el mejor grupo de pop de los AMAs 2022. Foto: captura Billboard

Votar por BTS en Twitter para los AMAs 2022

Lo único que debes hacer es emitir un tuit en inglés que incluya el nombre de BTS, la categoría en la que quieres votar y el hashtag de la premiación. Puedes usar el siguiente formato: I’m voting for BTS (@BTS_twt) for Favorite Pop Duo or Group at #AMAs.

Consideraciones para votar por BTS en los AMAs 2022