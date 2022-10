En cuestión de días, se vivirá el concierto de BTS “Yet to come in Busan”. En este evento gratuito que busca apoyar la candidatura de Corea del Sur a la Expo Mundial 2020, las superestrellas del k-pop presentarán como embajadores a algunas de sus canciones más icónicas. “Dynamite” y “Butter” figuran en el setlist que recorrerá por la historia del aclamado septeto.

Desde distintos puntos del mundo, fans ARMY e invitados VIP van llegando a la metrópoli que vio nacer a Jimin y a Jungkook. A la par, la ciudad se tiñe de morado y se van ultimando los detalles en el ASIAD Main Stadium, recinto que será sede de este espectáculo sin precedentes.

Tráiler del concierto de BTS “Yet to come in Busan”

¿Cuándo y a qué hora es el concierto “Yet to come in Busan” de BTS?

Separa la fecha en el calendario. “Yet to come in Busan” de BTS será celebrado el sábado 15 de octubre, a partir de las 6.00 p. m. (KST) .

“Yet to come in Busan”: horarios por países para ver el concierto de BTS

Por diferencia con Corea del Sur, la hora de inicio del espectáculo musical variará en países de Latinoamérica y en España. Revisa en esta lista los horarios ajustados al reloj de cada país.

Concierto “Yet to come in Busan” de BTS en Perú, Colombia, México y Ecuador: 4.00 a. m. del 15 de octubre.

4.00 a. m. del 15 de octubre. Concierto “Yet to come in Busan” de BTS en Costa Rica, Guatemala, el Salvador: 3.30 a. m. del 15 de octubre.

3.30 a. m. del 15 de octubre. Concierto “Yet to come in Busan” de BTS en Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 5.00 a. m. del 15 de octubre.

5.00 a. m. del 15 de octubre. Concierto “Yet to come in Busan” de BTS en Argentina, Brasil, Chile: 6.00 a. m. del 15 de octubre

6.00 a. m. del 15 de octubre Concierto “Yet to come in Busan” de BTS en España: 11.00 a. m. del 15 de octubre.

BTS cantará completamente gratis para el público en general en el concierto "Yet to come in Busan". Foto: composición LR/Hybe

Dónde ver gratis online el concierto “Yet to come in Busan”: link oficial

Fans que no podrán acudir al concierto presencial en Corea del Sur tendrán la oportunidad de ver el show de Jin, Jimin, Jungkook, V, RM, Suga y J-Hope mediante una proyección en tiempo real. Esta actividad, conocida como LIVE Play, será concretada en el estacionamiento del puerto de Busan.

Además, los ARMY podrán seguir el “Yet to come in Busan” mediante una transmisión en vivo oficial por Weverse. Al igual que el evento offlive, el live streaming será completamente gratis. Los únicos requisitos que debes cumplir son adoptar una cuenta en la plataforma de Hybe y formar parte de la comunidad que tienen en esta los nominados a los MTV EMA 2022.