Ya se conocen los nombres de canciones que BTS presentará en el concierto “Yet to come in Busan”. A solo días del espectáculo gratuito en el marco de la candidatura de Corea del Sur a sede de la Expo Mundial 2030, temas del setlist preparado por Bangtan se revelaron gracias a la prueba de sonido.

El recinto, ubicado en la ciudad natal de Jimin, abrirá sus puertas a miles de ARMY este fin de semana por el show musical. Personajes de alto nivel de todo el mundo también acudirán al evento, pero en calidad de invitados VIP.

Para quienes no podrán asistir al espectáculo presencial, la opción de ver completamente gratis a las superestrellas del k-pop estará disponible mediante una transmisión online oficial y una proyección live play.

Previamente, los medios coreanos informaron que la boyband alista un setlist centrado en su historia.

Este incluiría las canciones más representativas del grupo con el propósito de que no solo los fieles fanáticos puedan corear y disfrutar en “Yet to come in Busan”, sino también el público general.

BTS en octubre 2022: la boyband participará en una premiación coreana este mes. Foto: Hybe

Canciones de “Yet to come in Busan”

En concordancia con lo expuesto por los k-medias, canciones icónicas de BTS retumbaron en el ASIAD Main Stadium en la víspera al cumpleaños de Jimin, el 12 de octubre (KST).

Fans desde el exterior grabaron la prueba de sonido y compartieron los registros mediante las redes sociales. A continuación, algunos de los temas que fueron escuchados:

“Run BTS”

“Ma city”

“Dionysus”

“MIC Drop”

“Dynamite”

“Cypher Pt.3″

“Zero O’Clock”

“Boy with luv”

“Save me”

“Butterfly”

“Butter”

“Dope”

“Fire”

“Idol”

“Ugh”.