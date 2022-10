En la cuenta regresiva para el concierto de BTS en Busan, resuena entre los fans la posibilidad de ver a sus ídolos compartiendo escenario con Max, Steve Aoki y Lauv. Estos artistas colaboraron con Bangtan en más de un tema en el pasado. En tanto, ¿cantarían en “Yet to come”?

La ciudad de Corea del Sur acogerá a miles de personas esta semana en el contexto de “Yet to come in Busan”. Espectadores también podrán seguir el evento mediante live stream oficial.

Abierto para todo el público y completamente gratis, el show, que la boyband más aclamada del k-pop brindará en cuestión de días, es una actividad oficial de su agenda como embajadores de la Expo Mundial 2030 en Busan.

Además de congregar a fans, el concierto contará con la asistencia de 3.500 invitados VIP. Ellos serán “figuras de alto nivel del extranjero y sus familiares”, conforme la prensa local.

Como embajadores honorarios, BTS se presentará en vivo en la ciudad de Busan. Foto: BIGHIT

¿Cuándo se celebra “Yet to come in Busan”?

“Yet to come in Busan” de BTS será concretado la noche del sábado 15 de octubre del 2022 (KST) . Por diferencia horaria con Corea del Sur, en Perú el reloj marcará aproximadamente las 4.00 a. m. del citado día para que Jin, Jimin, Jungkook, V, RM, Suga y J-Hope inicien su show.

¿Dónde será “Yet to come in Busan”?

La locación original del evento se ubicaba en el antiguo terreno de una fábrica de vidrio en Ilgwang; no obstante, fue cambiaba debido a las severas preocupaciones que suscitaron algunos factores.

Recordamos que, conforme un mapa oficial, solo habría una puerta de ingreso para las más de 100.000 personas que permitiría el aforo.

Indicaciones para el concierto de BTS en Busan. Foto: Weverse

A inicios de septiembre, el Asiad Main Stadium de Busan fue designado como sede final. Dicho recinto tiene capacidad para 54.000 asistentes y más de 70 entradas.

¿Max, Steve Aoki y Lav estarán en el evento?

Detalles puntuales del contenido de “Yet to come in Busan” son guardados con reserva, pero los fanáticos postulan que Max, Steve Aoki y Lav podrían ser invitados al escenario . Esto, debido a que estos artistas, quienes han lanzado colaboraciones con BTS en el pasado, se encuentran en Corea del Sur al 9 de octubre.

No obstante, por el momento, no hay nada oficial. Además, en el caso de Max, cantante estadounidense que publicó “Blueberry eyes” con Suga, deberá estar de regreso en su país natal el 17 de este mes para su tour por Norteamérica.

Por otro lado, los fans esperan una enorme sorpresa por parte de sus ídolos en el concierto. Aunque tampoco hay mayores detalles al respecto.

Taehyung dio un breve spoiler en los TMA 2022, ceremonia en la que Bangtan recogió seis premios como grupo.