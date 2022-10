El acto principal de los TMA 2022 fue BTS. La noche del 8 de octubre (KST), el septeto del k-pop se convirtió en el grupo más aclamado de The Fact Music Awards 2022. Con seis premios en su haber, incluyendo el daesang, los Bangtan Boys se encargaron de cerrar la edición con una emotiva interpretación de “Yet to come”. El título principal del álbum “Proof” también estuvo incluido en el setlist que Jin, Jimin, J-Hope, V, RM, Jungkook y Suga cantaron instantes previos a ganar la presea más codiciada de la noche.

Todos los premios que BTS ganó como grupo en los TMA 2022

Los chicos de BTS no pudieron desfilar por la red carpet porque no llegaron a tiempo debido a su agenda; por ello, su primer momento oficial en The Fact Music Awards 2022 fue cuando se llevaron el FAN N STAR Global.

Posteriormente, Jin recogió el premio individual de FAN N STAR Choice. Acto seguido, los siete miembros de la boyband más aclamada del k-pop recibió el trofeo de la división grupal en esta misma categoría.

BTS en The Fact Music Awards 2022. Foto: captura de TMA

Los famosos coreanos continuaron recogiendo trofeos de los TMA como conjunto hasta que recibieron el bonsang para Artist of the Year. Minutos después se anunciaron a los ganadores de Best Performer y Worldwide Icon, y actuaron los chicos de Stray Kids y NCT Dream. La presentación de BTS llegó inmediatamente después. Este fue el gran cierre de la parte musical del evento.

Tras su emotivo número, Bangtan regresó al escenario, pero ahora para reclamar el último premio de la noche: el daesang. De esta manera, ellos se quedaron con el trofeo más codiciado de The Fact Music Awards por quinto año consecutivo.

FAN N STAR Global Award

FAN N STAR Choice Award

Idol Plus Popularity Award

FAN N STAR Most Voted

Artist of the Year (bonsang)

Daesang.

BTS gana el daesang de los TMA 2022. Foto: TMA

Premio individual para Jin en los TMA 2022

Jin protagonizó un glorioso momento en solitario al recibir su primer premio individual de los TMA. La categoría que ganó el integrante mayor de la boyband fue FAN N STAR Choice Award. Como se aprecia líneas arriba, en el listado, BTS se llevó a casa la división grupal de este reconocimiento.

Al subir al escenario para la condecoración, Seokjin fue cargado como un rey por sus compañeros de Hybe. Ellos también tomaron los roles de guardaespaldas de su ‘hyung’.

Una vez en el centro de los TMA, el famoso, que cumplirá 30 años, mostró su gratitud a los ARMY, quienes hicieron posible este logro con sus votos en línea. La locación entera de los TMA retumbó mientras el público coreó el nombre del ídolo; a la par, los fanáticos de todo el mundo acompañaban el suceso en redes sociales.