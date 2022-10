BTS en los TMA 2022: Taehyung sufrió una descarga eléctrica durante la premiación

El accidente de Taehyung ensombrece la alegría que suscitó el triunfo de BTS en los TMA 2022. En plena ceremonia de The Fact Music Awards, V sufrió una descarga eléctrica en sus oídos. Así lo compartió por sí mismo cuando subió al escenario junto a sus compañeros a recibir el daesang.

En el cierre del evento, los chicos de BTS fueron anunciados como ganadores de la presea más cotizada. Como sucedió con los cinco trofeos grupales que recogieron previamente, esa misma noche, los siete integrantes recogieron la condecoración y dedicaron palabras de gratitud a sus fans.

Cuando le tocó su turno en el micrófono, el cantante de “Winter bear” primero dio un anticipo de la sorpresa que darán a su fandom en “Yet to come in Busan” en señal de gratitud por la presea mayor de los TMA, premio que han obtenido desde que se celebró la primera edición de dicho evento, en 2018.

BTS gana el daesang de los TMA 2022. Foto: TMA

“Como RM dijo, tenemos el concierto en Busan y vamos a hacer algo increíble allí. Pagaremos el regalo, el daesang que recibimos de ARMY, en el concierto”, adelantó.

Acto seguido, reveló el accidente: “Acabo de recibir una descarga eléctrica en mis oídos y recuperé mis sentidos. Haré lo mejor que pueda”.

Aunque no entró en mayores detalles, las cámaras captaron al también actor mientras se quitaba el auricular de su oído derecho, se tocaba dicha zona y mostraba en el rostro expresiones de incomodidad.

Los fanáticos mencionan que el aparato auditivo usado por el integrante de BTS estuvo defectuoso. Además, mientras aplauden el profesionalismo que el ídolo mostró en esta situación, exigen conocer el origen del accidente.

“¿Quién es responsable de entregarle a Kim Taehyung un auricular defectuoso que literalmente le dio una descarga eléctrica? Esto debe tomarse en serio e investigarse a fondo antes de que se convierta en un peligro para un artista en el futuro”, replican los seguidores en mensajes dirigidos a la empresa de Bangtan.