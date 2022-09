El encuentro de Jungkook con un fantasma dejó a ARMY con los pelos de punta. En “Proof collector’s edition”, versión especial del álbum de antología “Proof”, el maknae de BTS reveló la escalofriante experiencia que le tocó vivir hace muchos años.

Por el testimonio del famoso coreano, se sabe que este hecho tuvo lugar en el primer dormitorio de su vida como ídolo del k-pop. ¿Qué pasó?

Jungkook y el fantasma

“Proof collector’s edition” llegó con contenido inédito para ARMY. Entre estos figuran entrevistas individuales en las que Jimin, Jin, Jungkook, Suga, V, RM y J-Hope comparten sus momentos vividos, pensamientos sobre el presente y anhelos para el futuro.

Volviendo a sus recuerdos del pasado, el ‘Golden maknae’ rememoró la vez que se encontró con un fantasma en su antiguo dormitorio.

Captura de la entrevista de Jungkook para "Proof collector’s edition”, versión especial del más reciente álbum de BTS. Foto: Hybe

Según el artista, hoy de 25 años en edad internacional, se encontraba lavando su cabello solo cuando vio, por el medio de sus piernas, una especie de tobillo muy blanco que ingresó a la habitación.

“Lo vi entrar en la casa desde el zapatero delantero y no pude escuchar nada después”, detalló.

El cantante de “Still with you” pensó que se trataba de Suga, por el color de piel. Sin embargo, al entrar al cuarto después de completar el lavado de su cabello, se dio con la sorpresa de que era el único en el lugar. “Me lavé el pelo y entré para saludarle, pero no había nadie. No había nadie más en el dormitorio, excepto yo”.