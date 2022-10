BTS: ¿por qué Suga inspira a ARMY a superar los problemas? Esto vivió antes de ser famoso

Aunque ahora son cantantes de k-pop de éxito mundial, los integrantes de BTS debieron superar varios desafíos al inicio de su carrera. La experiencia de Suga en la época predebut es una historia que revela tanto su lado humano y también ha sido citada como fuente de motivación para sus fanáticos.

El rapero y productor, cuyo nombre real es Min Yoon Gi, tenía una profunda vocación musical desde su adolescencia. Él nació en la provincia de Daegu y en 2010, año en que fue admitido en Big Hit Entertainment, se mudó a la capital Seúl para perseguir su sueño musical.

A través de una entrevista en “PROOF Collection Edition”, Suga recordó el momento de mayor oscuridad en su vida por una serie de complicaciones que lo afectaron.

Suga en disco "PROOF Collector's Edition". Foto: erule_1204/Twitter

“Antes del debut, cuando tenía 20 años (...) La compañía estaba pasando por dificultades, así que el equipo que se estaba preparando para debutar iba a disolverse. Todavía quería ser un aprendiz”, sostuvo el músico sobre su desesperación en esa época.

“Como vine desde Daegu, mis ingresos eran menores cada mes. No podía ni pagar habitación en un semisótano. Comencé a trabajar de medio tiempo. Hacía delivery, daba lecciones. Justo estaba comenzando a ahorrar dinero cuando pasó el accidente de motocicleta”, relató. Como se recuerda, Suga recién pudo operarse en el 2020 la lesión de ese accidente.

Suga en disco "PROOF Collector's Edition". Foto: erule_1204/Twitter

Las circunstancias afectaron emocionalmente a Suga. “Tenía sentimientos tan oscuros en ese momento. Me quedé en mi habitación por dos semanas sin asearme siquiera. No podía salir porque tenía miedo. No dejaba de pensar: ‘¿Qué será de mi vida? Ni siquiera pude ir a la universidad, ahora tuve un accidente y me lastimé el hombro’. Estaba triste y confundido”.

Suga temía que la agencia lo sacara del grupo por el accidente, así que dijo que se había caído de las escaleras. “La compañía me esperó y me pagaron la universidad. Todavía tengo recuerdos muy tristes de esa época”, admitió Yoongi. (@dSUGA_1993).

Suga en BTS DALAMAJUNG 2022. Foto: Hybe

Leer esta historia de Suga despertó comentarios de admiración en los fans de BTS. Luego de vencer los problemas que surgieron en su predebut, el artista que actualmente tiene 29 años, se ha ganado un espacio entre los productores y compositores con mayor potencial en el k-pop.

“Trabajó tan duro y nos alegra que haya logrado cumplir sus metas. Es un ejemplo de vida”, manifestó una usuaria. “No cabe duda que lo que consiguió lo debe a la resiliencia que mostró siendo tan joven”, agregó otra fan en Twitter.