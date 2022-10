El décimo mes del año ha sido apodado “Jimtober” en referencia al cumpleaños de Jimin. Este es solo uno de los eventos que celebrará ARMY en octubre. Además, luego de varios meses de promociones musicales individuales, BTS se reunirá nuevamente como OT7 en los escenarios del concierto “Yet to come in Busan” y en los The Fact Music Awards.

¿Qué actividades están incluidas en la agenda de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook?

8 de octubre (KST) | The Fact Music Awards

BTS asistirá en persona a los TMA 2022. El grupo de k-pop fue anunciado como uno de los grupos de k-pop que se presentará en el show. Además, recogerá el trofeo Global FANNSTAR Award que ganó ARMY con sus votos en una app. Ha pasado más de un año desde que BTS cantó en el escenario de una premiación coreana.

Horario de la red carpet: 4.30 p.m. KST

Horario de la ceremonia TMA 2022: 6.30 p. m. KST

Suga, RM, Jin, Jungkook, V, Jimin y J-Hope posando en el baskstage de The Fact Music Awards. Foto: BIGHIT MUSIC

13 de octubre (KST) | Cumpleaños de Jimin

El integrante de BTS, que nació un 13 de octubre en Busan cumplirá 27 años en edad internacional. Desde que comenzó el mes, los fans ya preparan el ambiente para su día especial, pues hicieron tendencia la palabra “Jimtober”.

Jimin es amante de los accesorios. Él compartió en su BTS VLOG que siempre quiso crear brazaletes. Foto: captura BANGTANTV/YouTube

15 de octubre (KST) | Concierto de BTS “Yet to come in Busan”

Un concierto gratis para todos. BTS lleva su música al estadio de Busan en el marco de la campaña para World EXPO Busan 2030. Este show será transmitido en directo y sin costo por Weverse Live.

Horario de “Yet to come in Busan”: 6.00 p. m. KST

Como embajadores honorarios, BTS se presentará en vivo en la ciudad de Busan. Foto: BIGHIT

19 de octubre (KST) | Estreno de “In the soop: friendcation” en Disney Plus Latinoamérica

Luego de varios meses de espera, el programa de variedades de Taehyung llega Disney Plus Latinoamérica. “In the soop: friendcation” relata el viaje del Wooga Squad: V, Peakboy, Park Seo Joon, Park Hyun Shik y Choi Woo Shik.