El programa “In the soop: friendcation” llega a Disney Plus Latinoamérica luego del concierto de “Permission to dance on stage” en Los Ángeles. A semanas del final de temporada, el show que registró las cálidas vacaciones del Wooga Squad se suma en octubre a la plataforma de streaming en la región de manera oficial. Anteriormente, solo estaba disponible en selectos países de Asia.

Taehyung y sus célebres amigos del escuadrón Wooga protagonizaron este spin-off de “BTS: in the soop”, reality show en el cual los Bangtan Boys tuvieron un emocionante descanso en lo profundo del bosque, lejos del ruido de la ciudad. ¿Cuándo será el estreno?

“In the soop: friendcation”, el show del Wooga Squad

Lanzada el 22 de julio del 2022 por JTBC y Disney Plus, “In the soop: friendcation” contó con la participación de la superestrella del k-pop Taehyung, el cantante Peakboy y los actores Park Seo Joon, Peakboy, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik. El programa sumó un total de cuatro capítulos, los cuales fueron publicados de a uno cada viernes.

¿De qué trata el reality? A continuación, la sinopsis publicada en IMDb, base de datos en la que ostenta una calificación de 8,6 estrellas de 10:

“Después de la sugerencia sorpresiva de un amigo, emprenden un viaje de amistad durante tres noches y cuatro días, con el cal revelan la cándida pero trivial vida cotidiana de estar desarmados como su verdadero yo cuando están juntos. A través de ‘In the soop: Friendcation’, un viaje especial de cinco amigos que han llegado a lo más alto de cada categoría, planean mostrar sus días juveniles más brillantes en el escenario”.

Taehyung de BTS con su grupo de amigos del Wooga Squad en "In the soop: friendcation". Foto: jTBC

Fecha de estreno de “In the soop: friendcation” en Disney Plus Latam

Separa la fecha en el calendario, ARMY. Desde el miércoles 19 de octubre (hora local) podrás disfrutar de “In the soop: Friendcation” de forma legal en Disney Plus Latinoamérica.

Recuerda que para acceder al contenido de la plataforma debes pagar suscripción. En Perú, el abono es de 25,90 al mes. El monto asciende a 259.90 soles para el plan anual.