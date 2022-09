Falta menos de un mes para el concierto de BTS “Yet to come in Busan” y Weverse alista su plataforma LIVE para transmitir el show. Por la popularidad de la boyband, no es extraño que las entradas disponibles para el evento presencial se hayan agotado en un santiamén. Sin embargo, todavía quedan boletos, los cuales serán sorteados para los fans sin restricciones de país.

El lunes 26 de septiembre, cientos de seguidores comenzaron a publicar tickets de bus personalizados. Esta es la dinámica con la que ARMY se lleva un souvenir digital previo al evento en Corea del Sur y, a su vez, participan por los tickets que ofrece Weverse.

Entradas gratis al concierto de Busan

La presentación que BTS realizará en Busan se organiza con mucha inversión y expectativa al ser un evento de promoción para la ciudad candidata a sede de la World EXPO 2022. Por su parte, Weverse Live regalará boletos a 77 afortunados fanáticos mediante un sorteo entre todos los que crearon su ticket personalizado.

Aunque no incluye pasaje de avión o alojamiento en la ciudad, obtener el ticket para el que sería uno de los últimos shows en vivo de BTS (por el momento) podría incentivar el viaje a Corea del Sur.

BTS: el grupo se une a Lee Jun Jae como embajadores honorarios de la postulación de Busan. Foto: composición LR/BIGHIT/EXPO 2030 Busan

¿Cómo es el sorteo de Weverse?

Es indispensable tener una cuenta de Weverse con tus datos correctos para participar en el sorteo.

Paso 1: solo debes ingresar a este solo debes ingresar a este LINK para decorar el ticket de bus de Weverse. No olvides incluir el nombre de tu país de residencia.

BTS en Busan: sorteo por concierto. Foto: Weverse

Paso 2: comparte el diseño de tu boleto en redes (Twitter, Facebook, Instagram) y la comunidad BTS en la app Weverse. Usa el hashtag #YetToCome_on_Weverse_LIVE.

Paso 3: Copia las URL de los posts que hiciste. Ve a la página de registro ( Copia las URL de los posts que hiciste. Ve a la página de registro ( AQUÍ ) y pega todas las URL que tengas. Solo se puede aplicar una vez por usuario, así que recuerda ser diligente con este paso.

BTS: cómo aplicar al sorteo de entradas. Foto: Weverse

Pueden participar desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre (11.59 p. m. KST). Los 77 ganadores serán anunciados el 5 de octubre. Para ver si tuviste suerte, deberás revisar la pestaña Mis eventos de la app Weverse.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto “Yet to come en Busan”?

La presentación en vivo de BTS se realizará el sábado 15 de octubre en el Asiad Main Stadium. Comenzará a las 6 p. m. KST.