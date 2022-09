BTS lanzó canción para el Mundial de Qatar 2022: ¿de qué trata Goal of the Century?

La canción de BTS para el Mundial Qatar 2022 ya está aquí. El 23 de septiembre, el aclamado grupo del k-pop presentó la versión de “Yet to come” como parte de la campaña Goal of the Century (Gol del Siglo). En esta edición del sencillo principal de “Proof”, su más reciente álbum, los integrantes de la boyband y miles de personas de distintos países unen sus voces para cantarle al alentador futuro que aguarda por el mundo, mientras agradecen por los buenos momentos del pasado.

En el contexto del estreno, te contamos qué es Goal of the Century, la campaña que hizo posible el lanzamiento del sencillo para el torneo de fútbol más importante.

¿Qué es Goal of the Century?

Gol del Siglo es una campaña de sustentabilidad impulsada por Hyundai, uno de los patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA 2022, con motivo del evento deportivo. Su objetivo es crear un mundo unido para la sostenibilidad utilizando el poder del fútbol, un deporte que mueve a la gente, detalla la página web oficial del proyecto.

BTS x Hyundai en la campaña Goal of the Century. Foto: Hyundai Motors

¿Cuál es el rol de BTS en Goal of the Century?

Selectas figuras influyentes y comprometidas del fútbol, la música, la moda, el activismo, y más rubros, integran el equipo de Goal of the Century. Entre ellas figura la leyenda inglesa Steven Gerrad, en el rol de capitán.

Jin, Jimin, Jungkook, V, RM, J-Hope y Suga, los siete integrantes de BTS, también se unieron a Gol del Siglo para promover la sustentabilidad como embajadores de Hyundai. Ellos forman parte de una alianza de eco-sostenibilidad con la empresa coreana desde el 2020.