El 15 de octubre, los integrantes de BTS se reunirán en el concierto “Yet to come” en Busan. El megaevento —que tuvo que cambiar de sede por precaución— es un show gratuito para promocionar la postulación de la ciudad coreana como sede de la EXPO Mundial 2030.

Con una capacidad de 100.000 personas para el show presencial, HYBE abrió más opciones para que ningún ARMY se quede fuera del espectáculo musical. Se confirmó que la transmisión online de “Yet to come en Busan” no tendrá costo y será accesible en todo el mundo.

Como se espera que miles se conecten a la plataforma digital en la que se mostrará el concierto de BTS, la compañía ha preparado una serie de actividades de ‘calentamiento’ para los fines de semana que faltan hasta que llegue “Yet to come en Busan”.

Calendario de conciertos y películas de BTS en Weverse Live

24 de septiembre del 2022

“Lo mejor de Run BTS”: este contenido es una recopilación de los mejores momentos del programa de variedades de Bangtan. Durará 120 minutos y comienza a las 6 p. m. KST

Horarios en Perú, Colombia, México y Ecuador: 4 a. m. del 24 de septiembre.

BTS: conciertos y películas gratis en octubre. Foto: Weverse

1 de octubre del 2022

“Aventuras con BTS”: si no lograste ver “In the soop” o “Bon voyage” en su momento, esta es tu oportunidad. En esta transmisión de 120 minutos se han compilado escenas de ambos programas de viajes. Comienza a las 6 p. m. KST

Horarios en Perú, Colombia, México y Ecuador: 4 a. m. del 1 de octubre

BTS: conciertos y películas gratis en octubre. Foto: Weverse

8 de octubre del 2022

“BTS Legendary Performances”: “Presentaciones nunca cantes vistas, escenarios que los sorprenderán y un público iluminado de púrpura”, describe Weverse sobre el tercer fin de semana de live stream. Comienza a las 6 p. m. KST

Horarios en Perú, Colombia, México y Ecuador: 4 a. m. del 8 de octubre

15 de octubre del 2022

Maratón de películas y conciertos de BTS: el ‘día D’ de “Yet to come en Busan” iniciará con la transmisión de 6 horas ininterrumpidas de dos películas musicales de BTS.

Weverse compartirá “Bring the soul the movie”, film documental que conserva los recuerdos del tour “Love yourself” del 2019.

Después de ello se transmitirá “Break the silence the movie”, película que se estrenó en 2020. Narra el tramo final de la gira “Love yourself: speak yourself” que llevó al sexteto por estadios en el extranjero.

Para cerrar con broche de oro, habrá otro compilado de presentaciones legendarias antes de que inicie el live stream de “Yet to come” en Busan.

Horarios en Corea del Sur: 11.10 a. m. del 15 de octubre

Horarios en Perú, Colombia, México y Ecuador: 9.10 p. m. del 14 de octubre.

¿Dónde ver “Yet to come in Busan” gratis?

Weverse es el sitio web y aplicativo donde se podrá ingresar a la transmisión en directo desde Busan durante el concierto del 15 de octubre. Este también fue el canal por donde se compartió la performance de J-Hope en Lollapalooza.

Para usar todas sus funciones, el usuario debe abrir una cuenta con su correo electrónico u otra red social. Puedes descargarlo para iOS y Android.