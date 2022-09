Cultura Asiática 14 SET 2022 | 11:08 h

BTS por primera vez en el Estadio Nacional: “My universe” resonó en concierto de Coldplay

Canción con Coldplay ‘trajo’ a BTS al recinto en Perú. Mira cómo se vivió la presentación de “My universe” en el primero concierto de este 2022 en el Estadio Nacional.

"My universe" fue publicada el 24 de septiembre por Coldplay juntoa BTS. La canción fue prelanzamiento del álbum de la banda británica, "Music of the spheres". Foto: composición LR/Parlophone/Twitter