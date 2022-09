Estreno mundial de BTS en Disney Plus. A la medianoche del 8 de septiembre, la plataforma de streaming lanzó de sorpresa uno de los contenidos más esperados de su colaboración con el grupo más popular del k-pop. A partir de ahora, ARMY podrá disfrutar del concierto Permission to dance on stage LA en Disney+.

“Permission to dance on stage” fue la serie de conciertos que reencontró a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook con sus fanáticos (en persona) luego de dos años de pandemia y shows online.

El concierto de Los Ángeles se realizó durante cuatro días en 2021. La segunda fecha (28 de noviembre) es la que fue grabada para propósitos de contenido de archivo, ya que las imágenes luego se editaron en formato de película para ser vistas en streaming.

¿Cuánto dura “Permission to dance on stage LA” en Disney Plus?

“La ciudad de los Ángeles se pinta de morado con la llegada del concierto de BTS al estadio SoFi”, describe la sinopsis de Disney Plus.

Según indica la ficha de detalles de la plataforma, la edición del contenido dura 2 horas y 10 minutos. Según el setlist, el show abre con “ON”, “Fire” y “Dope”, temas icónicos en el repertorio de los Bangtan Boys.

¿“Permission to dance on stage LA” está en Disney Plus Latinoamérica?

El estreno del concierto de BTS se dio en la mayoría de territorios donde está disponible Disney Plus y Disney Plus Hotstar. Ello incluye los países de Latinoamérica como México, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, etc.

BTS: concierto Permission to dance se estrenó en Disney Plus. Foto: captura/Disney+

Link: BTS en “Permission to dance on stage LA”

Como este es un lanzamiento exclusivo en Disney Plus, necesitarás una cuenta en la plataforma para acceder al concierto de BTS. Con la sesión iniciada, podrás ver el show en tu televisor o dispositivo móvil.

