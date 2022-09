Coldplay en Perú: la canción con BTS que haría vibrar el Estadio Nacional

Gracias a una colaboración que sorprendió en el 2021, las voces de BTS podrían escucharse en el Estadio Nacional este 13 y 14 de septiembre. Los días mencionados, el recinto deportivo se convertirá en sede de una fiesta musical por los conciertos de Coldplay. La banda británica liderada por Chris Martin se presentará en Lima con su tour “Music of the spheres”.

Las entradas para ambos conciertos de Coldplay se agotaron varios meses atrás; sin embargo, el grupo liberará boletos adicionales, que se podrán comprar el martes 6 de septiembre.

“My universe”

Esta gira de Coldplay surge del álbum “Music of the spheres”, que fue lanzado el 15 de octubre del 2021. Por ende, varias de las canciones de esa producción han sido incluidas en el setlist del tour mundial.

“My universe” es uno de los sencillos del disco en cuestión y fue un proyecto que reunió a Coldplay con la famosa boyband de k-pop BTS. Dos grupos con estilos distintos demostraron sinergia en una emotiva canción de amor que se interpreta en inglés y coreano.

Este track ha estado en el setlist del “Music of the spheres tour” desde su primer show hasta el más reciente en Europa y, si no hay cambios, las más de 40.000 almas reunidas en el Nacional podrán corearlo en los dos días de concierto.

¿Cómo se ha vivido “My universe” en otras ciudades? Chris Martin canta la canción en vivo y en la pista de apoyo se mantienen las voces de los siete integrantes de BTS.

Es el momento más esperado para el público que también es fan de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. No solo podrán oírlos en el Estadio, sino que en las pantallas LED aparecerán videos de los surcoreanos cantando sus respectivas líneas.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para Coldplay en Lima?