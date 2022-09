BTS: influencer que se operó 32 veces para parecerse a Jimin pide perdón

Oli London, el influencer que saltó a la fama por someterse a múltiples cirugías para parecerse a Jimin, lamentó públicamente su conducta. El último 31 de agosto, el ahora cantante pidió perdón al idol del k-pop, el grupo BTS y a la comunidad asiática por su comportamiento pasado, al que calificó de “obsesivo” e “incorrecto”.

Las cirugías para lucir como Jimin y su identificación como coreano

Actualmente, de 32 años, London se hizo conocido en 2018 tras alegar que pasó por más de 15 cirugías plásticas, que equivalieron a miles de euros, en su afán de aparecerse físicamente al famoso artista coreano, a quien le declaró su amor. Posteriormente, cuando ya sumaba numerosos seguidores en las redes sociales, debutó en la música en 2019.

En 2020, la celebridad de internet realizó una boda simbólica con un Jimin de cartón y le propuso matrimonio al verdadero integrante de BTS en televisión británica, lo que alimentó los cuestionamientos de su fijación por el ídolo. Al siguiente año, declaró que no se identificaba como británico, sino como coreano. Esto le valió acusaciones de apropiación cultural.

El cantante de “Plastic is fantastic” continúo sometiéndose a procedimientos para lograr “el look Jimin”, como lo llamaba, y también para ser lo más cercano posible a la imagen que tenía de los coreanos. Incluyó entre las nuevas cirugías, una para reducir su pene y otra ocular. En repuesta, la comunidad asiática en redes sociales aseguró que promovía estereotipos racistas sobre los coreanos.

A agosto del 2022, los procedimientos en su cuerpo ascendieron a 32, según declaró en entrevista con Talk TV.

Las disculpas de Oli London

No obstante, ahora Oli London lamenta sus acciones del pasado. Él extendió sus disculpas a Jimin, BTS y la comunidad asiática por un video en YouTube y una carta en su cuenta personal en Instagram.

Oli comenzó la misiva asegurando que escribía sus palabras tras un periodo de reflexión y terapia para tratar con su desorden de personalidad múltiple, conducta obsesiva y adicción a las cirugías. Después habló del bullying que sufrió en su juventud por su apariencia, lo cual derivó en aislamiento y la necesidad de “cortar mi cara completa y convertirme en una persona diferente, alguien hermoso y con confianza”.

Según compartió, vivir un año en Corea del Sur a la edad de 23 lo cambió por completo. En dicha cultura y en el k-pop encontró consuelo y felicidad. En ese período también decidió dedicar todo su amor y atención a quien admiraba e idolatraba: Jimin.

No obstante, terminó obsesionándose con el idol y sometiéndose a 32 cirugías plásticas para lucir como él . “Cambié mi vida entera pensando que podría convertirme en alguien hermoso y talentoso como Jimin, pero ahora, finalmente, me di cuenta de que estaba equivocado y enfermo”, dijo.

London; sin embargo, no se retracta de su identificación racial. Según su letra, espera que algún día lo reconozcan legalmente como coreano y convertirse en ciudadano honorario de Corea del Sur.

Oli London, influencer y cantante de 32 años. Foto: Instagram/@londonoli

Oli y “su propio Jimin”

London continuó abordando sobre la terapia que pasó durante los últimos meses. También habló de su esposo, a quien calificó como “su propio Jimin”.

“Desde que recientemente me casé con mi esposo, quien es mi propio Jimin (y, de hecho, luce como él), encontré a alguien que me ama y acepta por quien soy. Estuve buscando aceptación toda mi vida y, ahora que la encontré, me volvió una persona completamente nueva”, aseveró.