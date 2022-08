Un triunfo agridulce para BTS. Aunque era de los favoritos y tenía más nominaciones en los MTV VMAs 2022 que cualquier otro acto del k-pop, el septeto sufrió una aplastante derrota al perder en casi todas las categorías que disputaba.

Solo en la recta al final de los Video Music Awards 2022, el grupo global entró a la lista de oficial de ganadores con un único triunfo. ¿Qué pasó con Bangtan?

Las nominaciones de BTS en MTV VMAs 2022

Este año BTS se alzó como el grupo del k-pop con más nominaciones de los MTV VMAs, al igual que en ediciones anteriores desde su primera participación en 2019.

Debido a que esta temporada también fue excelente para el conjunto liderado por RM, se esperaba un all-kill o que, en todo caso, dominaran los resultados en la mayoría de sus menciones.

No obstante, el 28 de agosto, día de la gala central, los chicos primero se quedaron sin el premio en la nueva categoría metaverso. El mismo cayó en manos de BLACKPINK antes de la ceremonia central.

Los ídolos de YG, quienes sí asistieron al evento en Estados Unidos a diferencia de Bangtan, se impusieron con el voto del público por el concierto in-game en PUBG Mobile.

Ya en la gala, la presea por el mejor video de k-pop fue para Lisa, integrante más joven de la citada girlband. Dicho honor, que también lo determina el público a través de votaciones, lo había tenido BTS ininterrumpidamente desde 2019.

El maknae Jungkook y Charlie Puth tampoco pudieron vencer en mejor canción del verano por su colaboración “Left & right”. En esta oportunidad, Jack Harlow se llevó el ‘hombre de la Luna’ por “First class”.

No obstante, no todo fue derrota para Bangtan: cuando sus fans ya se resignaban a no celebrar un triunfo, fueron anunciados como el grupo del año brevemente en la transmisión televisiva.

Jimin, Jungkook, V, RM, J-Hope, Suga y Jin sumaron así esta categoría a su larga colección de premios debido a que vencieron a BLACKPINK en una reñida votación final.

Las dos nominaciones especializadas tampoco fueron para BTS. En el caso de mejores efectos especiales, el reconocimiento lo tuvo el video “Industry baby” de Jack Harlow con Lil Nas X. Por otro lado, Doja Cat celebró en la categoría de mejor coreografía por “Woman”.