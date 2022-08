Los premios MTV Video Music Awards se realizan este domingo 28 de agosto y BTS es el grupo de k-pop que suma más nominaciones. La boyband formada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook compite otro año más por el premio a mejor grupo. ¿En qué categorías de los VMAs fueron seleccionados? ¿Todavía se puede votar por los Bangtan Boys?

Aunque este año BTS no se presentará en el show principal, ARMY podría recibir un video-mensaje de agradecimiento como ha ocurrido en ediciones anteriores. A continuación, listamos todos los premios que podría llevarse la boyband de Corea del Sur.

Nominaciones de BTS en los MTV VMAs 2022

BTS o sus integrantes aparecen en seis categorías de los Video Music Awards 2022 de MTV. La lista se conoció en julio, a excepción del segmento en que Jungkook figura como nominado con “Left & Right”.

Mejor coreografía, por “Permission to dance”

Esta es una categoría técnica y el ganador será definido por el panel de expertos de la premiación. Esta es la lista completa de nominados a mejor coreografía:

Doja Cat por “Woman”

FKA twigs ft The Weeknd por “Tears in the club”

Harry Styles por “As it was”

Lil Nas X y Jack Harlow por “Industry baby”

Normani ft Cardi B por “Wild side”

BTS por “Permission to dance”.

Mejor presentación en el metaverso, por la performance en Minecraft

Las animaciones musicales en colaboración con famosos videojuegos reciben reconocimiento en esta categoría. Famosos artistas del pop han brindado espectáculos en el universo virtual de Fortnite, PUBG Mobile, Minecraft, Wave o Roblox. La nominación de BTS selecciona una presentación de “Butter” que fue preparada para el ESCAPE2021 de YouTube.

Rift Tour ft. Ariana Grande en Fortnite

BLACKPINK The Virtual en PUBG Mobile

BTS en Minecraft

Charli XCX en Roblox

Justin Bieber en Wave

Twenty One Pilots en Roblox.

Mejor video de k-pop, por “Yet to come”

BTS ha ganado por tres años seguidos esta categoría. ¿Repetirán el premio este 2022? EL MV que los representa es “Yet to come (The most beautiful moment)” y compite con otros llamativos videos musicales que causaron sensación en el k-pop:

ITZY por “LOCO”

LISA de BLACKPINK por “LALISA”

BTS por “Yet to come (The most beautiful moment)”

SEVENTEEN por “Hot”

STRAY KIDS por “MANIAC”

TWICE por “The feels”.

Mejores efectos visuales, por “My universe” (con Coldplay)

La colaboración de BTS y Coldplay no solo unió bandas de estilos musicales distintos; sino también de lugares diferentes. El MV fue posible gracias a la tecnología de hologramas y video volumétrico.

Billie Eilish por “Happier than ever”

Coldplay X BTS por “My universe”

Kendrick Lamar por “The heart part 5″

Lil Nas X, Jack Harlow por “INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa por “Sweetest pie”

The Kid LAROI & Justin Bieber por “STAY”.

Grupo del año

BTS fue el ganador de esta categoría desde el 2019 hasta el 2021. Si logra la victoria este año, habrá tomado el premio por cuatro años seguidos.

En 2022, los VMAs seleccionaron a ocho conjuntos musicales que fueron “eliminándose” a través de duelos. Los grandes finalistas de esta edición son BTS y BLACKPINK.

Así se veía la primera ronda eliminatoria con los nominados a mejor grupo del año de MTV VMAs 2022. Foto: MTV

Mejor canción del verano (para Jungkook), por “Left and right” (con Charlie Puth)

Jungkook, el maknae de BTS, está nominado en una categoría más por su colaboración con Charlie Puth. “Left and right” compite por ser la canción del verano contra otros 15 temas virales.

En 2020, el título fue para BLACKPINK y “How you like that”; mientras que al año siguiente se premió a “Butter” de BTS.