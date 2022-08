BTS vuelve a los escenarios como OT7. El 24 de agosto (KST), BIG HIT Music confirmó la fecha del concierto “Yet to come in Busan”, un espectáculo que la boyband realizará en apoyo a la candidatura de la referida ciudad como sede de la WORLD EXPO 2030. Como se había adelantado por los organizadores, este show será gratis.

En julio, los miembros de BTS fueron nombrados embajadores honorarios para la promoción de Busan, lugar que compite con Roma, Odesa y Riad para ser anfitriones de la feria internacional más importante.

“Esperamos que ARMY alrededor del mundo envíe mucho apoyo a esta presentación especial de BTS para promover a Busan en al WORLD EXPO 2030”, invita el comunicado de BIGHIT MUSIC via Weverse.

BTS: el grupo se une a Lee Jun Jae como embajadores honorarios de la postulación de Busan. Foto: composición LR/BIGHIT/EXPO 2030 Busan

¿Cuándo será el concierto gratuito de BTS?

“Yet to come in Busan” se realizará el sábado 15 de octubre a las 6.00 p. m.. El lugar donde se presentarán RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook será un escenario especial construido en Ilgwang.

Según una nota de prensa citada por Newsen, se calcula una asistencia de 100.000 personas al concierto presencial.

Se reitera que los tickets serán gratuitos, pero bajo un sistema de reserva con Interpark en Corea del Sur.

Concierto de BTS en Busan. Foto: Weverse

“Yet to come in Busan” LIVE PLAY

La importancia del show es tal que además se realizará en formato LIVE PLAY para 10.000 personas. El LIVE PLAY se refiere a las transmisiones simultáneas en pantalla gigante.

En la gira “Permission to dance” se utilizaron teatros y cines. Esta vez, el único LIVE PLAY confirmado se realizará en el estacionamiento del puerto de Busan. También será gratis y con reserva de tickets por Interpark.

Concierto de BTS en Busan. Foto: Weverse

“Yet to come in Busan” ONLINE

Habrá tres opciones para ver el concierto de BTS en Busan a través de internet. La transmisión online se ha confirmado por BIGHIT y las plataformas a usar son Weverse, Zepeto y Naver Now. Más detalles sobre el livestreaming serán compartidos proximamente, detalla la agencia BIGHIT.

Cabe recordar que Weverse LIVE fue la plataforma que se usó para compartir gratis la presentación de J-Hope en Lollapalooza.