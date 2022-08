La nueva edición de los MTV VMAs será histórica por varias razones. Entre estas se cuentan las primeras nominaciones en solitario para Jungkook y Lisa, respectivos maknaes de BTS y BLACKPINK, en toda la historia de dichos premios.

Los integrantes más jóvenes de los grupos coreanos top a nivel mundial buscarán alzar, cada uno, su primer premio individual de los Video Music Awards. ¿En qué categorías compiten y contra quiénes?

Lisa en mejor k-pop de los MTV VMAs 2022

Lisa Manobal consiguió su nominación por “Lalisa”, single principal del álbum sencillo homónimo con el que debutó en solitario y se apoderó de las plataformas en septiembre del 2021. De la mano de esta mención, revelada previamente en julio, la famosa tailandesa de 25 años se convirtió en la primera solista del k-pop en ser nominada a los VMAs.

Aunque la también idol del pop coreano más seguida en Instagram es de las favoritas, no tendrá fácil la victoria, puesto que compite contra BTS por “Yet to come”, SEVENTEEN por “Hot”, TWICE por “The feels”, ITZY por “Loco” y Stray Kids por “Maniac”.

¿Hasta cuándo puedo votar por Lisa en MTV VMAs 2022?

Mejor k-pop figura entre las categorías de los MTV VMAs 2022, cuyos resultados se definen por votos del público, pero te contamos que el sondeo para esta y otras secciones reveladas en julio cerró oficialmente el 19 de agosto. Aquí también se encuentra la de metaverso, que disputaban de igual manera BLACKPINK y BTS.

No obstante, BLINK aún puede apoyar a la girlband de YG para que se lleve el premio al mejor grupo del año. Una vez más, acá se miden contra los chicos de Bangtan, así como con Silk Sonic, Måneskin, Imagine Dragons, etc.

La votación de dicha competencia, cuyos nominados fueron revelados el 19 de agosto, arranca el 22 del citado mes por la web de los premios y necesitas iniciar sesión para participar.

Lisa de BLACKPINK en el MV "Lalisa". Foto: YG

Jungkook en canción del verano de los MTV VMAs 2022

El 19 de agosto también se anunció a Jungkook entre los aspirantes a canción de verano de los MTV VMAs 2022. Aunque el ‘golden maknae’ de BTS no entra solo en la categoría, sino junto a Charlie Puth por “Left and right”, es el primer solista de origen coreano en ser nominado.

Al igual que sucede con Lisa en mejor k-pop, la competencia será reñida para ‘Kookie’ y Charlie Puth, puesto que se miden codo a codo con otros artistas que dejaron grandes éxitos en la temporada. Revisa en este listado la lista completa.

“About damn time” de Lizzo

“Bad habit” de Steve Lacy

“Big energy” de Latto x Mariah Carey ft. DJ Khaled

“Bizcochito” de Rosalía

“Break my soul” de Beyoncé

“First class” de Jack Harlow

“Grand” de Kane Brown

“I like you (a happier song)” de Post Malone con Doja Cat

“Late night talking” de Harry Styles

“Left and right” de Charlie Puth ft. Jungkook de BTS

“Me porto bonito” de Bad Bunny y Chencho Corleone

“Numb” de Marshmello x Khalid

“Sunroof” de Nicky Youre, dazy

“Super freaky girl” de Nicki Minaj

“Vegas” de Doja Cat

“Wait for u” de Future ft. Drake Tems.

¿Desde cuándo votar por Jungkook en MTV VMAs 2022?

La canción del año también será definida por votos del público, pero el conteo arrancará desde el jueves 25 de agosto .

Por otro lado, BTS también ha sido nominado a mejor coreografía y mejores efectos especiales, además de las ya mencionadas mejor k-pop y metaverso. No obstante, las dos primeras queda a decisión de un panel de expertos.

MTV VMAs 2022: BTS es el grupo del k-pop más nominado en los premios de este año. Foto: MTV

BLACKPINK se presentará en los MTV VMAs 2022

También por primera vez en la historia de MTV VMAs, BLACKPINK subirá al escenario de los premios para cantar como parte del lineup. Las superestrellas del k-pop brindarán en el evento el debut stage en vivo de “Pink venom”, su más reciente hit.