¡Lucha de titanes! MTV VMAs 2022 enfrenta a BTS y BLACKPINK como mejor grupo del año

Nominaciones nuevas para BTS y BLACKPINK. MTV publicó a los finalistas que compiten por el trofeo de los VMAs 2022 en dos categorías adicionales a las que ya se habían revelado en julio. Una de ellas, enfrenta otra vez a los dos representantes más importantes del k-pop en la actualidad.

Los premios MTV Video Music Awards 2022 se realizarán el 28 de agosto y, este año, cuentan con la participación de BLACKPINK en el show en vivo. El grupo femenino acaba de lanzar el sencillo “Pink Venom”, canción que presentarán en la gala.

Hasta hoy, la agrupación estaba nominada en la categoría de mejor performance en metaverso por su concierto in-game “The Virtual” en colaboración con PUBG. Además, Lisa disputa el trofeo a mejor video de k-pop con su tema debut “LALISA”

Por otro lado, BTS es el acto de k-pop con la mayor cantidad de nominaciones de esta edición de los VMAs. El septeto fue nominado en dos categorías de voto de fans (mejor video de k-pop, mejor performance de metaverso) y en dos técnicas (mejor coreografía y mejores efectos visuales).

Nominados a mejor grupo en los MTV VMAs 2022

El 19 de agosto, MTV reveló la lista de los artistas seleccionados para la categoría de mejor grupo del año. El resultado queda en manos de los fanáticos y la votación comienza el lunes 22.

BLACKPINK

BTS

City Girls

Foo Fighters

Imagine Dragons

Maneskin

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonik

Nominados a mejor canción del verano en los VMAs 2022

El fandom ARMY también está convocado a la categoría song of the summer. La colaboración de Jungkook y Charlie Puth con “Left and right” ha sido seleccionada junto a fuertes competidores. Esta votación inicia el 25 de agosto.

“Me porto bonito” de Bad Bunny y Chencho Corleone

“Break my soul” de Beyoncé

“Left and right” de Charlie Puth ft. Jungkook de BTS

“Vegas” de Doja Cat

“Wait for u” de Future ft. Drake Tems

“Late night talking” de Harry Styles

“First class” de Jack Harlow

“Grand” de Kane Brown

“Big energy” de Latto x Mariah Carey ft. DJ Khaled

“About damn time” de Lizzo

“Numb” de Marshmello x Khalid

“Super freaky girl” de Nicki Minaj

“Sunroof” de Nicky Youre, dazy

“I like you (a happier song)” de Post Malone con Doja Cat

“Bizcochito” de Rosalía

“Bad habit” de Steve Lacy

¿Cómo votar en los MTV VMAs 2022?

Puedes apoyar a tu favorito en la página oficial de la premiación. Se requiere iniciar sesión con redes sociales o correo electrónico.