La preorden del photobook de Jungkook iniciará en cuestión de horas. A solo dos semanas de su lanzamiento, “Special 8 Photo-Folio Me, Myself, and Jung Kook ‘Time Difference’” comenzará a estar disponible para que fans puedan separarlo. ARMY en todo el mundo no querrá perderse esta publicación en la que el idol luce como un vampiro, por lo que aquí te contamos lo que debes saber.

¿Dónde comprar y preordenar el photobook de Jungkook?

La plataforma de preorden y venta oficial será Weverse Shop - GLOBAL. Para acceder a la tienda virtual de Hybe Labels debes ser usuario de Weverse. En caso aún no tengas cuenta, puedes crearla con tu correo electrónico o con tu user de Twitter.

Link Weverse Shop - GLOBAL: https://weverseshop.io/en/home (copiar y pegar).

Así luce la sección de BTS en el portal de Weverse Shop - GLOBAL. Foto: captura Weverse

Fecha y horarios de preorden del photo-folio de Jungkook

“8 Photo-Folio Me, Myself, and Jung Kook ‘Time Difference’” estará disponible para preorden desde el jueves 18 de agosto, a las 11.00 a. m. —según la hora en Corea del Sur—, hasta agotar stock.

A continuación, los respectivos horarios ajustados al reloj en tu país.

Predorden del photo-folio de Jungkook en Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 9.00 p. m. del miércoles 17 de agosto

Predorden del photo-folio de Jungkook en Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 8.00 p. m. del miércoles 17 de agosto

Predorden del photo-folio de Jungkook en Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba: 10.00 p. m. del miércoles 17 de agosto

Predorden del photo-folio de Jungkook en Argentina, Brasil y Uruguay: 11.00 p. m. del miércoles 17 de agosto

Predorden del photo-folio de Jungkook en España: 4.00 a. m. del jueves 18 de agosto.

“Me, myself and Jung Kook”: fechas de lanzamiento oficial

El libro de fotos de Jungkook será lanzado en Corea del Sur el 1 de septiembre del 2022 (KST), día en que el ídolo celebra su cumpleaños. Por otro lado, la publicación en Estados Unidos será el 2 de noviembre (KST).

Contenido del photobook de Jungkook

Como en la gran mayoría de lanzamientos k-pop, este será un lanzamiento que no solo incluye el libro de fotos. Conoce aquí todo el contenido “Me, myself and Jung Kook”:

Pet cover + photobook de 80 páginas con fotos que juegan con los colores rojo, negro y blanco

Mini póster

Folded póster o póster de carpeta

Postage stamp - photocards (versión única + 1 versión random de 3)

Jungkook’s tem (photo coaster) o portavasos de vino inspirado en una luna llena que simboliza a los vampiros

Una sorpresa para ARMY al final del libro.

Contenido de “Special 8 Photo-Folio Me, Myself, and Jung Kook ‘Time Difference’”. Foto: Weverse

Jungkook como vampiro

Tras las comparaciones de los fans debido a teaser previos, se confirmó que Jungkook recrea a un vampiro en la sesión.

Al respecto, esto es lo que se describe en Weverse: “Su tiempo cambió completamente en el momento en que se convirtió en vampiro (diferencia horaria)”.

Jungkook, el integrante más joven de BTS, en teaser del "mood inner self". Foto: Instagram/Hybe

Más de “8 Photo-Folio Me, myself, and Jung Kook ‘Time Difference’”

Todos los integrantes de BTS lanzarán una sesión de fotos individual. La primera de estas corre a cargo de Jungkook, quien se ha involucrado en el proceso de creación de su proyecto.

Sobre el concepto del libro, escogido también por el maknae de Bangtan, Weverse señala que “expresa la “diferencia de tiempo” entre el día y la noche.

“(El concepto) muestra cómo un humano se vuelve vulnerable a la luz del sol (día) en el momento en que se convierte en vampiro, pero también cómo se convierte en un vampiro completo en una oscuridad total (night) con su yo interior expresando hambre y sed de poder a diferencia de su apariencia más atractiva y hermosa”, agregan en el portal.