La influencia de BTS llegó a los stands de la Feria Internacional del Libro de Lima 2022. La novela “Almendra”, de la escritora coreana Son Won Pyung, se ubicó entre los libros más vendidos de la FIL. Un factor de su popularidad en el evento sería la recomendación de dos miembros de Bangtan: RM y Suga.

Este relato aborda la experiencia de Yunjae, un joven que sufre de alexitimia (incapacidad de identificar, describir o sentir emociones). Para encajar en la sociedad, su madre y abuela le enseñaron a reconocer estas expresiones en otros. Luego de que una tragedia se lleva a las dos mujeres que lo guían, el protagonista deberá aprender a vivir solo. En esas circunstancias, tres amigos aparecen en su vida para mostrarle el valor de la empatía y el autodescubrimiento.

Este título apareció en el ranking que presentó Ibero Librerías tras el fin de la FIL 2022 en Lima. En su post de Instagram, “Almendra” figura como el séptimo libro más vendido para esta distribuidora. El título asciende al puesto tres si se filtra la clasificación solo entre textos juveniles de ficción.

Almendra, libro leído por RM y Suga. Foto: Ibero Librerias

El ‘efecto Midas‘ de BTS sobre esta historia en particular tiene precedentes. “Almendra”, publicada originalmente en 2017 en Corea del Sur, llegó a ser difundida entre el fandom ARMY internacional cuando apareció en el programa In The Soop (2020). RM y Suga eligieron esta novela y la leyeron durante las vacaciones (filmadas en el reality),

De forma inmediata, el libro debut de Sohn Won Pyung ascendió en ventas en las librerías coreanas y también fue uno de los más pedidos en préstamo a las bibliotecas públicas durante esa semana.

Suga leyó "Almendra" o "Almond" en In the Soop. Foto: captura JTBC

BTS y "Almendra": el libro lideró rankings de venta en 2020 en Corea del Sur. Foto: Naver

La Feria del Libro 2022 de Lima, que terminó el domingo 7 de agosto, fue la oportunidad ideal para que los ARMY peruanos se ‘pasaran la voz’ y pudiesen tener en sus manos la traducción oficial de la aclamada y reflexiva novela juvenil.

Además del stand de Ibero Librerías, el texto también fue encontrado en la sección de la Editorial Océano Perú, como se aprecia en este video de TikTok.

