Ver a Taehyung escuchando “Provenza” de Karol G en el primer BTS VLOG emocionó a ARMY de Latinoamérica. Semanas después de este momento que se apoderó de las redes sociales, la popular ‘Bichota’ ha reaccionado al afecto que mostró el ídolo por su más reciente hit.

Taehyung escucha “Provenza” de Karol G

Un mes atrás, Taehyung dio inicio al BTS VLOG 2022 con su segmento especial. De acuerdo a lo que se anunció previamente, este registró al artista mientras manejaba su auto en un día común de su rutina.

El clip también tuvo varias sorpresas. Entre estas destacaron el nerviosismo del famoso coreano y la inclusión de “Provenza” de Karol G en la variada playlist que colocó mientras se encontraba al volante.

Otras canciones que sonaron durante el vlog de V fueron: “The cool kid” de Chris James, “Swim home” de One Republica y “I like u, but I love me” de Maxine. Dichos artistas también compartieron emocionantes respuestas al respecto en los días posteriores.

En el video no podía faltar “Its been a long, long time” de Bing Crosby, ícono del jaz por el que Kim Taehyung ha mostrado profunda admiración.

La reacción de Karol G

Así como los otros artistas se sintieron orgullos de que la superestrella del k-pop los escuchara, Karol G también dejó aflorar emoción en las redes sociales. Ella compartió el fragmento del vlog que registró a V disfrutando de “Provenza”. Acompañó el clip con la frase “Taehyung de BTS escuchándola”. Un emoji con ojos en forma de corazones resaltó el entusiasmo de la también cantante y compositora.