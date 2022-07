J-Hope de BTS en Lollapalooza: ¿estará con Becky G en presentación?

J-Hope fue el primero de BTS en oficialmente debutar como solista con su álbum “Jack in the box”. El cantante reveló su nuevo estilo de música con el estreno del tema “More” a finales de junio.

Por si fuera poco, el solista de BTS se presentará en el festival de música de Lollapalooza con otros artistas invitados, el cual será en el Grant Park, Chicago.

J-Hope en Lollapalooza

Luego de anunciar el estreno de “Jack in the box”, Lollapalooza publicó la lista de los artistas que se presentarán en los cuatro días de festival. J-Hope apareció en este y hará su performance durante la noche del domingo 31 de julio.

¿J-Hope compartiría escenario con Becky G?

El estudio de baile de THE LAB publicó una historia el pasado 26 de julio en Instagram, en donde aparecía J-Hope en el video de “Chicken noodle soup”. Sin embargo, lo que sorprendió al fandom de ARMY fue la etiqueta a la cantante Becky G.

THE LAB ha colaborado con BTS en distintos proyectos recientes como los últimos conciertos que el grupo de k-pop realizó en “Permission to dance on stage” de Las Vegas en abril.

ARMY creó la teoría de que Becky G y THE LAB subirán al escenario con J-Hope . Esta sería la primera vez que el intérprete de “Arson” se presentaría junto a la cantante estadounidense para interpretar “Chicken noodle soup” con público. No obstante, la empresa de HYBE Labels aún no ha confirmado esta información, al igual que Becky G.

Historia de THE LAB en Instagram. Foto: Twitter/@sugadboy

J-Hope y Becky G en “Chicken noodle soup”